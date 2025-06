Il tempo delle arene estive, la mappa delle proiezioni da Porto Venere a Sarzana

La Spezia, 21 giugno 2025 – Anche in provincia, la tradizione degli amanti della settima arte en plein air sono uno zoccolo duro e la geografia delle arene, oltre che la città capoluogo, può contare su tre poli consolidati: Lerici, Porto Venere e Sarzana. In vista dell’estate 2025, nel caso delle prime due, c’è sempre il contributo dell’associazione ’Germi’, presieduta da Silvano Andreini, che introduce le anticipazioni relative alle attività nell’arena del cinema Astoria, nella perla del Golfo. Qui tornerà una programmazione a base di blockbuster, che strizzerà l’occhio tanto ai residenti, quanto ai turisti, con un programma mainstream per tutti i palati.

Un cinema per grandi e piccini, insomma, in cui non mancheranno le anteprime. “Torneremo con il meglio della stagione, come da tradizione, ma ci sarà anche qualche prima visione: ’Jurassic World’, nel solco di Jurassic Park, ’F-1 il film’ con Brad Pitt e il film Disney ’Elio’, solo per far qualche esempio” spiega Andreini, che non ci dà anticipazioni, invece, sul cinema all’aperto di Porto Venere. Qui, fanno sapere dall’amministrazione, l’inizio della programmazione è previsto per il 15 o il 16 luglio e le programmazioni proseguiranno anche nel mese di agosto, compatibilmente con gli impegni dello spettacolare spazio nel piazzale sotto la chiesa di San Pietro.

Quindicesimo anno per l’arena estiva del cinema Italia di Sarzana, che allieterà le sere degli appassionati della celluloide nei mesi di luglio e agosto nella cornice di piazza Niccolò V, antistante la sala. “L’anno scorso abbiamo avuto 2.500 presenze – spiega il direttore Matteo Bernardini –: numeri rinfrancanti che ripagano del grande impegno profuso”. Al momento, non è ancora disponibile la programmazione, ma possiamo anticipare che ci saranno dai 20 ai 25 film, con date sicure dedicate ai grandi successi della stagione: ’Follemente’, ’Diamanti’ e ’Le assaggiatrici’. Inserita nelle sale della società Sas Liguria di Genova, che gestisce cinema di matrice cattolica, l’arena della val di Magra proporrà anche mini rassegne dedicate ai corti. “Trend positivo e un’ambientazione fra le più belle, con il Comune che spegne le luci e ci lascia una vista unica sulla basilica, ci spingono ad andar avanti con gioia” conclude Bernardini.