Musica per tutti i gusti con Artigliè, il festival di Fezzano con guest Finardi

Fezzano (La Spezia), 24 giugno 2025 – Musica per tutti i gusti, dal rock al jazz, dalla classica al funky: il 4-5-6 luglio torna Artiglié, il festival musicale che per tre giorni trasforma in palcoscenico tutto il borgo di Fezzano di Porto Venere. Un festival diffuso, a cui partecipa, insieme ai musicisti, tutta la comunità: abitanti, commercianti e turisti chiamati a immergersi nella storia e nelle storie del paese che, quest’anno, saranno raccontate anche attraverso un percorso fatto di installazioni fotografiche narrative, un progetto realizzato dai giovani consapevoli delle loro radici e dell'importanza di una comunità.

Guest star della seconda edizione del festival, che si apre con le sonorità della pianista cantautrice di Carlotta Sillano (4 luglio alle 18), saranno Eugenio Finardi (4 luglio alle 22,15) e Savana Funk (5 luglio alle 22) che suoneranno sul palco allestito sul mare.

Sono trentacinque gli artisti, singoli o gruppi, che si esibiranno in vari punti del paese, dall”Alloria” (zona vecchia del borgo) con i suoi caruggi fino ad arrivare alla Marina, con la sua passeggiata mare. Un percorso musicale ed immersivo alla scoperta del paese, passando dalla piazzetta dell’oratorio di San Nicola risalente al 1540, alla bellissima Chiesa di San Giovanni Battista con i suoi affreschi e il suo organo seicentesco, fino ad arrivare portale d'ingresso della Villa Cattaneo Vespucci, dove venne presumibilmente dipinta la Nascita di Venere del Botticelli.

“Artiglié non è solo un festival musicale e enogastronomico è il simbolo di un progetto più ampio – dichiara Stefano Canossa, presidente della Borgata – . Vogliamo ridare centralità al nostro territorio, far immergere le persone nei nostri luoghi, tra storia e tradizione, respirando i suoi valori e renderlo protagonista di nuovi percorsi culturali. Un festival esperienziale, Artiglié mescola ritmi e culture, passato e presente, è tradizione in movimento e dove il suo unico confine è il mare”.

Artiglié è un’esperienza immersiva che mette in gioco tutti i sensi, l’udito e il gusto per primi. I percorsi musicali saranno, infatti, scanditi da quelli gastronomici. Grazie alla collaborazione di bar e ristoranti del paese il pubblico potrà fare dodici esperienze culinarie diverse, pensate e realizzate per l’occasione dai ristoratori del borgo: Tritone, Marinerei, La Bitta, Mitili&Mitili e dei commercianti Locali Bar La Vela, Bar Lucci Luigi, Coop Consumo, Alimentari 5 Vie, Da Ari. Piatti della tradizione per soddisfare il palato e il piacere di vivere in un paese aperto e inclusivo, tra le esperienze culinarie, infatti, ci saranno anche quelle proposte da Luna Blu. Acquistando i ticket Artigliè da 2, 6 e da 12 euro le persone potranno scegliere liberamente i menù a prezzo fisso.

Il festival, che prende nome da una delle vie del borgo, ed è stato ideato dalla Borgata Marinara Fezzano, con il contributo del Comune di Porto Venere, Fondazione Carispezia, attraverso il bando sulla cultura plurale e sostenibile, il patrocinio della Regione Liguria e una rete di privati che hanno creduto al progetto quali, Trecolli spa, Gehometra, Geo&Geo, Casa Della Pompa, Logistica Melara e Mastersail.

Questo il programma nel dettaglio

Il 4 luglio nella chiesa di San Giovanni Battista Carlotta Sillano apre il festival con un concerto d’organo di musica folk e, a seguire, nella piazzetta antistante l’oratorio di San Nicola, la performance di A Flor de Pele (alle 19). Alle 19.45 in pineta sul mare per l’esibizione scanzonata di Flo Spaguetty a cui seguirà Brighela.

Alle 21 I problemi di Gibbo apriranno il concerto di Eugenio Finardi con Tutto ‘75-’25 TOUR

Il 5 luglio alle 9 con Sally Bumps in acoustic. Dalle 18 un non stop musicale che inizierà da San Nicola con il concerto di Carlotta in duo. Alle 19 nella chiesa di San Giovanni Battista la performance di violoncello e chitarra dei Motherland. Dalle 19.30 sul lungo mare le sonorità dei Social Swing Corner – Millet Pickers Jazz band seguiti dai i Funktomatic.

Alle 22 sul palco galleggiante il sound travolgente dei Savana Funk; chiude la serata il dj set Moside.

Il 6 luglio alle 9 i Feuilles Volantes e infine alle 12 Sally Bumps chiuderà il programma musicale.