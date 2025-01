Un gol per Andrea: al via il maxi-torneo. Cento squadre giovanili in campo per aiutarlo

La Spezia, 29 gennaio 2025 – Andrea, quattro anni, di professione supereroe. Sport e solidarietà ancora una volta uniti in un binomio indissolubile, per sostenere la famiglia di un piccolo guerriero, che sta combattendo una difficile battaglia contro una grave malattia. Da qui l’idea di organizzare un grande torneo intitolato ‘Un goal per Andrea’, con in lizza ben 105 squadre del territorio e che sarebbero potute pure essere di più, viste le tantissime richieste arrivate anche da fuori provincia. “Ha già vinto, Andrea – affermano i promotori dell’iniziativa – Abbiamo vinto tutti, perché per una volta non conta chi arriva primo, né chi segna di più, conta ciò che si è realizzato insieme, conta il cuore. Perché se è vero che la meta non è un posto, ma è il viaggio quello che vale, allora questa volta la gente del nostro territorio di strada ne ha fatta parecchia. Un’ondata di solidarietà sta infatti travolgendo la nostra provincia”.

Tutto ha inizio dalla storia di Andrea (fratello di un calciatore del Ceparana) a cui servono delle cure particolari, per le quali lui e la sua famiglia sono costretti a vivere lontano da casa, affrontando un percorso lungo e difficile. Ma la comunità non si è arresa. Le società calcistiche del territorio – da un’idea di un dirigente sportivo, Cristiano Leporati – superando rivalità e campanilismi hanno deciso di organizzare un torneo di calcio di beneficenza destinato ai bambini dai 5 ai 12 anni. L’evento, che si svolgerà sabato 1 e domenica 2 febbraio in diversi impianti sportivi della provincia, prevede tornei per tutte le categorie, dai Piccoli Amici agli Esordienti, grazie alla collaborazione e all’impegno di tutte le società sportive coinvolte, ma anche alla disponibilità della Federazione italiana giuoco calcio locale, che ha compreso l’importanza dell’evento, favorendone l’organizzazione.

L’ingresso è ad offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto alla famiglia di Andrea per affrontare le spese mediche e sostenere l’oneroso impegno. Presente anche il settore giovanile dello Spezia Calcio che, in collaborazione con la prima squadra di mister D’Angelo, ha deciso di donare diversi gadget che saranno estratti a sorte tra i piccoli calciatori. “Un ulteriore incentivo per i bambini che, oltre a divertirsi giocando, avranno la possibilità di contribuire a un’impresa di alto valore sociale e civico, oltre che, soprattutto, umano”. Anche il Comune di Bolano parteciperà con un omaggio a ricordo della giornata di sport per le società partecipanti. Questi, infine, i club che, con le loro squadre, scenderanno in campo con l’unico obiettivo di sostenere Andrea e la sua famiglia: Amegliese Iron Fox, Beverino, Brugnato, Canaletto, Ceparana, Colli 2024, Don Bosco, Ec57 Academy, Follo, La Foce, Levante, Polisportiva Madonnetta, Mamas Migliarinese, Pianazze, Santerenzina, Spezia Calcio, Spezia Popolare, Spezia Sportale e Tarros Sarzanese.