Piero Pelù inaugura le Summer Nights a Brugnato 5Terre Outlet Village

Brugnato (La Spezia), 9 luglio 2024 - Brugnato 5Terre Outlet Village si prepara alla serata inaugurale delle Summer Nights 2024, il celebre festival appuntamento tradizionale delle serate estive dalla Val di Vara. A dare il via alla rassegna sabato 13 luglio sarà la voce di Piero Pelù. Tutto pronto dunque a Brugnato 5 Terre Outlet Village per la prima delle sette esclusive serate con la musica e le parole delle Summer Nights 2024. Ad inaugurare la rassegna sabato 13 luglio, a partire dalle 21, il rock d’autore di Piero Pelù. L’artista icona del rock italiano, frontman dei Litfiba, illuminerà la serata inaugurale delle Summer Nights con la sua energia travolgente, la sua voce inconfondibile ed una carica di adrenalina pura, portando sul palco alcuni dei pezzi tratti dal suo nuovo disco “Deserti”.

Piero Pelù oltre ad eseguire sul palco di Brugnato 5Terre Outlet Village alcuni dei suoi più grandi successi, si racconterà al microfono della voce di Radio Number One Laura Basile, in un’intervista che toccherà tutti i momenti più significativi della sua carriera. L’intero evento live verrà poi trasmesso in radio domenica 21 luglio a partire dalle ore 20. Come nelle precedenti edizioni in occasione delle date delle Summer Nights, tutte ad ingresso libero con inizio alle 21, i negozi di Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24, per regalare un’esperienza unica tra shopping esclusivo all’aria aperta e grande musica dal vivo. Brugnato 5Terre Outlet Village è un innovativo Outlet Village che sorge in una delle aree geografiche più note al mondo e meta di turismo internazionale, tra Portofino e la Versilia, immerso nel verde della Val di Vara e nei dintorni del borgo medievale di Brugnato, considerato uno tra i 100 borghi più belli d’Italia.

Aperto nell’aprile 2014, l’Outlet Village è un insediamento commerciale con oltre 80 negozi, con ottima accessibilità e visibilità lungo l’autostrada A12 Genova – Livorno. Il Centro offre un vasto assortimento delle migliori griffe di moda e marchi sportswear, calzature, accessori e casalinghi e molto altro ancora a prezzi ridotti tutto l’anno. Brugnato 5Terre Outlet Village è un’esperienza unica che combina shopping a prezzo outlet, art e cultura e offre un ricco programma di eventi, escursioni e attività in sinergia con il territorio circostante. Brugnato 5Terre Outlet Village offre anche un’eccezionale offerta gastronomica grazie al Padiglione del Gusto dove è possibile degustare il meglio delle eccellenze territoriali e prodotti tipici locali.