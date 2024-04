Centenario della Provincia, giù il sipario con quattro incontri e una mostra

La Spezia, 4 aprile 2024 - Con un ciclo di conferenze e con una nuova mostra multimediale si conclude il programma degli eventi organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Provincia della Spezia.

Quattro pomeriggi dedicati alla nascita, allo sviluppo economico e sociale, all’arte e allo sport di 100 anni di vita della provincia spezzina e alla figura del poeta e scrittore Ettore Cozzani e della rivista L’Eroica.

Gli incontri saranno anche la nuova occasione per visitare il Palazzo del Governo e l’esposizione dei documenti della fondazione dell’ente e un percorso immersivo dedicato ai personaggi e ai 32 comuni del territorio.

Il primo appuntamento è per venerdì 5 aprile, alle 18, nel Palazzo del Governo, nella Sala del Consiglio provinciale, in via Vittorio Veneto.

“La nostra Provincia festeggia 100 anni e in questi mesi abbiamo cercato di raccontare chi siamo e da dove veniamo, ma con lo sguardo verso il futuro, rendendo protagonisti gli attori di domani, cioè i ragazzi e gli studenti degli istituti superiori che ci hanno accompagnato in molti di questi eventi – spiega il presidente Pierluigi Peracchini –. Abbiamo deciso di dedicare molto spazio alla storia della nostra provincia, per questo le nostre celebrazioni hanno avuto momenti e aspetti diversi da valorizzare. Questa è una provincia importante perché raccoglie esperienze di comunità e territori differenti tra loro che si sono riuniti attraverso un percorso, a volte non facile, che ci ha reso concretamente”.

“Negli incontri vi saranno nelle prossime settimane avremo occasione di ascoltare esperti raccontare la storia degli spezzini, ma anche di affrontare tematiche che ci portano a traguardare il prossimo futuro. Lo faremo grazie alle nuove tecnologie, attraverso un’esperienza artistica immersiva e grazie ai contributi video che ci regaleranno uno spaccato interattivo di trentadue comuni che compongono la provincia della Spezia. Ma questa non è soltanto una commemorazione storica, è soprattutto un’occasione per unica in cui poterci confrontare e guardare alle nuove generazioni a cui lasciamo un’eredità storico culturale che è il significato più vero di ciò che è la nostra comunità spezzina. La storia della nostra Provincia è la storia di tutti gli spezzini e dobbiamo impegnarci per raccontarla guardando al futuro e alle nuove generazioni”.

“Proprio per questo il programma ha visto i giovani dal primo minuto protagonisti in questa serie di attività. Il logo che rappresenta i cent’anni della Provincia è stato realizzato dai giovani studenti delle scuole superiori e scelto attraverso un concorso in cui loro stessi sono stati autori e giudici. Anche la realizzazione di molte attività che hanno accompagnato le celebrazioni in questi mesi sono state possibili proprio grazie al lavoro degli studenti ai quali questo centenario è dedicato”.

Le conferenze saranno tenute da studiosi spezzini e lunigianesi che tratteranno gli argomenti secondo il seguente programma: venerdì 5 aprile, alle 18, si parte con 'la nascita' e con relatori Egidio Banti, Giuseppe Benelli ed Enrica Salvatori, moderati da Maria Cristina Sabatini. Il 12 aprile, sempre alle 18, sarà la volta del tema 'sviluppo economico e sociale' con i relatori Roberto Camerini, Egidio Di Spigna e Piergino Scardigli, moderati da Enzo Millepiedi. Il 19 aprile il tema sarà 'arte e sport' con relatori Andrea Marmori, Anna Monteverdi e Armando Napoletano, moderati da Paolo Ardito. Ultimo incontro il 26 aprile con lo speciale a tema storico e la dedica a Ettore Cozzani, con la presentazione della copia anastatica de L’eroica, qui relatori saranno Marco Biagioni, Fabrizio Ferrari, Massimiliano Ghirlanda e Giovanni Parodi, moderati da Cinzia Forma.

In tutte le serate, alla fine dei convegni, sarà possibile visitare il percorso artistico immersivo sino alle 23.

In occasione dell’ultima giornata, dedicata ad Ettore Cozzani, sarà presentata la riproduzione anastatica del numero speciale dell’Eroica dell’ottobre 1928 dedicata all’inaugurazione della sede della Provincia. Un progetto realizzato in collaborazione con i fratelli Ghirlanda della società Euroguarco che, in continuità con la tradizione della famiglia, continuano l’impegno a sostegno della vita culturale della nostra provincia.

Il progetto è stato ideato da Alessandro Botti, il programma di incontri e la mostra sono state realizzate grazie al fattivo supporto del liceo classico Lorenzo Costa, della Società Storica Spezzina, del Circolo la Sprugola e di Euroguarco.

La realizzazione tecnico artistica è stata di Alessio Carrabino e Leonardo Buselli, la realizzazione è stata sviluppata grazie al contributo di Franco Elisei, Claudio Falchi, Paola Ceccotti, Gian Franco Pietrobono, Massimiliano Ghirlanda, Laura Carretti, Laura Torrini, Debora Tosi e Monica Vitaloni.

L’allestimento commemorativo vede esposta una serie di cimeli, ma sarà anche possibile accedere anche alle stanze del secondo piano dell’edificio dove si trovano gli uffici con i mobili d’epoca e attraversare un percorso immersivo, tra immagini, luci e suoni, ovvero un passaggio multimediale. In questo passaggio sarà possibile rivivere, come una sorta di prologo, la fase storica della storia della nascita dell’ente, compresa la lettura, da parte dello stesso Vittorio Emanuele III, del decreto istitutivo della Provincia spezzina, questo grazie ad un programma di ricostruzione vocale che ha riprodotto la voce originale del sovrano.

Nei prossimi giorni mostra e percorso immersivo multimediale saranno aperti al pubblico secondo un programma di aperture che verrà comunicato successivamente.

Marco Magi