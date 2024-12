Capodanno La Spezia, Jake La Furia accende la notte

La Spezia, 29 dicembre 2024 – Una grande festa, il 31 dicembre, in piazza Europa saluterà il 2024 e darà il benvenuto al 2025 alla Spezia. Organizzata dalla Tag srl di Umberto Bonanni per il Comune, inizierà alle 22 nell’importante location. Guest star della serata sarà Jake La Furia, pseudonimo di Francesco Vigorelli, uno dei rapper più apprezzati nel panorama musicale italiano e volto noto della televisione grazie alla sua partecipazione come giudice al talent show XFactor. Previste anche le performance di Emilio Simonini, uno dei dj più conosciuti della nostra provincia, che proporrà un energetico dj set. I festeggiamenti proseguiranno con i Killer Queen, gruppo di riferimento per i fan italiani dei Queen, riconosciuto da ‘We Will Rock You’ (official Italian Queen fan club) come ‘tribute band ufficiale’ per l’Italia. A vivacizzare ulteriormente l’appuntamento, le incursioni di Charlie Gnocchi, presentatore, comico, scrittore, autore, musicista, conduttore radio su Rtl 102.5, inviato di Striscia la Notizia e protagonista di molte trasmissioni televisive Rai e Mediaset.

Ad anticipare tutto, alle 20.30, sarà lo straordinario Concerto di San Silvestro dedicato alla musica viennese. Organizzato dalla Società dei Concerti al Teatro Civico, inizierà alle 20.30 e avrà come titolo ‘Notte Viennese’. Sul palco un cast d’eccezione: saliranno infatti alcuni dei più brillanti interpreti della scena lirica italiana. A cominciare da Renata Campanella, soprano dalla voce potente e versatile, già protagonista nei maggiori teatri italiani e mondiali. Poi, Antonio Colamorea, tenore di fama internazionale, apprezzato per la sua eleganza e la sua intensa espressività. A dirigere il noto Stefano Giaroli, famoso per la sua passione e la sua capacità di coinvolgere il pubblico. Accompagnati da Ensemble Symphony Orchestra, i tre artisti trasporteranno i presenti in un’atmosfera magica, con un programma che spazierà dai valzer più celebri alle arie più emozionanti. Biglietti al botteghino del Teatro Civico, con info allo 0187 727521 o a [email protected], oppure sulla piattaforma online Vivaticket.