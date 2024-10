'Libriamoci' al via con grandi autori, talk e laboratori

La Spezia, 14 ottobre 2024 – Al via la 14a edizione di 'Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque' che si terrà dal 10 al 17 novembre.

“In un’epoca tanto complessa e incerta come quella che stiamo vivendo – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – con 'Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque' abbiamo voluto esplorare i confini del futuro, tema portante di questa XIV edizione, come sempre attraverso la lente della letteratura che rappresenta, ancora una volta, una guida preziosa per costruire il nostro domani. Tramite presentazioni, talk, laboratori e la presenza di autori di grande rilievo questa rassegna letteraria ci consente di riflettere sul presente e ci fornisce strumenti per provare a immaginare verso quale direzione stiamo correndo”.

La rassegna dedicata alla promozione della lettura organizzata dal Sistema bibliotecario urbano del Comune della Spezia, con responsabile Sara Bruschi, è stata protagonista indiscussa della cultura spezzina nel corso del 2024 che per la prima volta ha determinato una svolta di tutta la manifestazione: 'Libriamoci' ha, infatti, debuttato a maggio con 'Libriamoci – Primavera', un’anteprima dai grandi nomi come quelli di Giovanni Solimine, Raffaella Romagnolo, Dario Vergassola e Alessandra Sarchi, solo per citarne alcuni, per poi proseguire – fino a marzo 2025 – con 'Libriamoci – Autori del Golfo', le presentazioni dei libri degli scrittori locali a seguito di una manifestazione di interesse, e appuntamenti speciali con 'Libriamoci – d’autore' in collaborazione con le librerie del territorio che ha portato nomi del calibro di Marco De Paolis, fra gli altri.

'Voce del verbo: futuro!' è il tema sotterraneo di tutta la rassegna di Libriamoci 2024, una vera e propria esortazione a conoscere le sfide del futuro attraverso le vie della letteratura, della poesia, delle nuove tecnologie e del rapporto con la natura. Il futuro è un tempo che non ha ancora avuto luogo e negli ultimi anni l’umanità si è accorta che è anche un luogo non ancora raggiunto dal tempo, il cui destino coinvolge tutti. Così è diventato sempre più urgente interrogarsi su quanto la specie umana incida, con la sua stessa esistenza, sulla vita della Terra e come anche il modo di pensare ed esprimersi attraverso il linguaggio poetico e letterario debba trovare una nuova forma. Con 26 appuntamenti, è la lettura che diviene una bussola per orientarsi allora non in un luogo, ma in un tempo, predicato al futuro, attraverso tematismi appassionanti con grandi nomi del panorama culturale italiano.

“Dopo l’anticipazione di maggio, riprende la rassegna dedicata alla divulgazione della lettura con un programma che mira a coinvolgere il più possibile un pubblico quanto più eterogeneo, con un occhio attento alle nuove generazioni – dichiara Alessandro Maggi – . Laboratori, presentazioni di opere, talk con artisti, scrittori, divulgatori, fumettisti, per sottolineare quanto sia fondamentale divulgare la bellezza della parola d’autore coniugandola in tutti i modi possibili per alimentare nel fruitore quel nesso culturale e artistico che migliora inevitabilmente la qualità del pensiero e della coscienza”.

Nostalgia di futuro' è, infatti, l’emblematico titolo del dialogo fra il Premio Strega Poesia 2024 Stefano Dal Bianco e Beatrice Zerbini, il cui contributo intellettuale ed artistico è stato fondamentale. La poesia è una delle bisettrici di Libriamoci sulle orme di Giovanni Giudici di cui quest’anno cadono i cento anni dalla nascita e di cui la rassegna non poteva dimenticarsi. L’omaggio al poeta ligure sarà rivolto non solo da Dal Bianco e Zerbini ma anche da De Nicola, D’Elia e Rivali in due giornate diverse tutte dedicate al linguaggio poetico e gli esiti della poesia contemporanea italiana. Un evento poetico serale speciale al Teatro Civico vede Lorenzo Marangoni come protagonista straordinario.

Gio Evan, artista poliedrico, scrittore, cantante e poeta, Claver Gold, scrittore e rapper, rappresentante del conscious hip-hop italiano, sono i due grandi nomi esponenti della generazione nata alla fine degli Anni Ottanta che caratterizzeranno i talk a Teatro Civico.

Ancora sulle nuove generazioni dialogheranno il professor Giuseppe Antonelli, Andrea Maggi che ha debuttato sul piccolo schermo con il docu-reality 'Il collegio' e Silvio Petta, fondatore della community dei papà.

Un’intera giornata sarà poi dedicata alla filosofia, grazie ai contributi dei professori universitari Alfonso Iacono, Luca Mori e Emma Nanetti dedicati alle scuole, ai laboratori didattici per i più piccoli specificamente filosofici e, soprattutto, con la presenza di Ilaria Gaspari e il suo ultimo libro 'La reputazione', la celebre scrittrice italiana che collabora con diverse testate giornalistiche, realizza podcast, ha una trasmissione su Radio 3 e tiene corsi di scrittura alla Scuola Holden.

Bartezzaghi, Iacobelli, Sarchi, Mencarelli, Dell’Acqua, Francavilla, Tartagni saranno protagonisti di appuntamenti speciali con lectio magistralis, laboratori e premiazioni di elaborati di scrittura con le scuole e talk sui risvolti della letteratura contemporanea.

Uno spazio tutto unico sarà riservato alla scienza grazie a Sabrina Mugnos che presenterà il suo nuovo libro appena uscito 'L’Universo che sussurra. Come cercare la vita aliena sulla terra' che ci spinge a confrontarci attraverso la scienza con la domanda che ha da sempre attanagliato scrittori e artisti, astronomi e persone comuni: siamo soli nel cosmo?

Come ogni anno, grazie all’importante contributo artistico di Filippo Conte, Libriamoci ha fra i suoi immancabili temi anche quello del fumetto: un’intera giornata è infatti dedicata fra letteratura e arte con Davide Barzi, Stefano Tamiazzo con uno straordinario racconto sul carcere di Santo Stefano in dialogo con Licia Vanni Funzionario giuridico-pedagocico della Casa Circondariale della Spezia, Giuseppe Camuncoli e il ritorno di Bepi Vigna.

Ancora, grandi protagonisti continuano ad essere i laboratori didattici riservati ai bambini con esperti nel settore del calibro di Susi Danesin, David Conati e Gianluca Passarelli.

Poesia e musica, i classici, la filosofia come pratica di verità, letteratura contemporanea, l’arte del fumetto, la scienza saranno i generi indagati dagli autori protagonisti di questa edizione: Giuseppe Antonelli, Stefano Bartezzaghi, Davide Barzi, Giuseppe Camuncoli, David Conati, Stefano Dal Bianco, Susi Danesin, Corrado D’Elia, Cristina Dell’Acqua, Francesco De Nicola, Gio Evan, Roberto Francavilla, Daniele Furlati, Ilaria Gaspari, Claver Gold, Federica Iacobelli, Alfonso Iacono, Andrea Maggi, Lorenzo Maragoni, Daniele Mencarelli, Luca Mori, Sabrina Mugnos, Emma Nanetti, Pierfrancesco Pacoda, Gianluca Passarelli, Elena Pau, Silvio Petta, Alessandro Rivali, Alessandra Sarchi, Stefano Tamiazzo, Morena Tartagni, Bepi Vigna, Beatrice Zerbini.

Libriamoci, infatti, è una rassegna che riflette l’idea di leggerezza di Italo Calvino, non intesa come superficialità ma come una modalità di planare sulle cose dall’alto, senza avere macigni sul cuore. La promozione della lettura, quindi, rimane il fondamento indiscusso della rassegna che guarda al libro e al dialogo con gli scrittori come ad occasioni di profonda riflessione ma anche di grande leggerezza.

Tutti gli eventi sono gratuiti ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà comunque possibile prenotare da lunedì 4 novembre il proprio posto attraverso il sito www.libriamocisp.it .

IL PROGRAMMA

Domenica 10 novembre

Inaugurazione Libriamoci 2024 – 14 a edizione

Ore 18.00 – PIN

Saluti istituzionali del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini

Presentazione di Alessandro Maggi del programma Libriamoci 2024

Consegna del Premio Miglior Lettore delle Biblioteche 2024

Ore 18.30 – PIN

Giuseppe Antonelli, Andrea Maggi e Silvio Petta, 'I giovani di ieri e di oggi'

A seguire aperitivo letterario al PIN

Ore 21.00 – Teatro Civico

Talk con Gio Evan

Lunedì 11 novembre

Ore 21.00 – Teatro Civico

Stefano Bartezzaghi, 'Chi vince non sa cosa si perde',

Martedì 12 novembre

Ore 10.00 Incontro con le scuole – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

'Dalla lettura alla scrittura: storie che immaginano il teatro', laboratorio didattico con Federica Iacobelli

Ore 12.00 – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

Premiazione dei laboratori di scrittura per ragazzi

Ore 17.00 – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

Francesco De Nicola presenta 'Camillo Sbarbaro. Scrivere per vivere' in dialogo con Alessandro Rivali. Un omaggio di Giovanni Giudici a 100 anni dalla nascita

Ore 18.30 – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

Corrado D’Elia presenta 'Iliade. Storia di uomini' in dialogo con Alessandro Rivali

A seguire aperitivo letterario

Ore 21.00 – Regionale Ligure 'S. Fregoso'

Alessandra Sarchi presenta 'Vive! Eroine che si ribellano al loro tragico destino' con Daniele Furlati

Mercoledì 13 novembre

Ore 10.30 Incontro con le scuole – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

'La filosofia con i bambini. Una cassetta per gli attrezzi con cui costruire il mondo che ci circonda'

Alfonso Iacono, La finzione come pratica di verità

Luca Mori, Pensare con i classici della filosofia: idee ed esperimenti da fare in classe o all’aperto

Emma Nanetti, Pensare con il cuore. Le emozioni in classe tra filosofia e didattica

Ore 16.30 – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

Emma Nanetti presenta 'Il filosofo è un pirata. Appunti e spunti per la filosofia con i bambini' in dialogo con Susanna Varese

Ore 17.30 – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

'Chi abita il mio cuore?', laboratorio didattico sulla filosofia a cura di Emma Nanetti per bambini dai 6 agli 11 anni

Ore 18.00 – Museo del Ciclismo A. Cuffini

Dialogo con Morena Tartagni, protagonista del libro 'Volevo fare la corridora' di Gianluca Alzati

Ore 18.30 – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

Ilaria Gaspari presenta 'La reputazione' in dialogo con Gabriella Tartarini

A seguire aperitivo letterario

Ore 21.00 – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

Talk di Claver Gold con Pierfrancesco Pacoda

Giovedì 14 novembre

Ore 21.00 – Teatro Civico

Daniele Mencarelli e Cristina Dell’Acqua, 'Ricominciare dall’origine. Dal mito alla letteratura' e presentazione del libro 'Brucia l’origine'.

Venerdì 15 novembre

Ore 9.30 e 11.00 Incontro con le scuole – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

'Tra le nuvole', laboratorio didattico con Davide Barzi

Ore 16.30 – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

Stefano Tamiazzo, 'L’ergastolo di Santo Stefano – fine pena mai' in dialogo con Licia Vanni e Filippo Conte

Ore 18.30 – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

Giuseppe Camuncoli, 'Life in comics: viaggio nell’arte' in dialogo con Giuseppe Conte

A seguire aperitivo letterario

Ore 21.00 – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

Bepi Vigna, 'I canti di Gadalas' con letture di Elena Pau

Sabato 16 novembre

Ore 10.30 – Biblioteca Civica 'P. M. Beghi'

'Dlin Dlon, Ops, Vrum!', laboratorio didattico, lettura ad alta voce, giochi di voce e immaginazione per famiglie con Susi Danesin per bambini dai 6 agli 11 anni

Ore 18.00 – PIN

Sabrina Mugnos presenta 'L’Universo che sussurra. Come cercare la vita aliena sulla terra'

A seguire aperitivo letterario

Domenica 17 novembre

Ore 10. 30 – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

'Salviamo l’ambiente e l’energia', laboratorio didattico di David Conati con disegni dal vivo di Gianluca Passarelli e il supporto tecnico di Paolo Canova per bambini dagli 8 agli 11 anni,

Ore 17.00 – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

Roberto Francavilla presenta 'Città senza demoni' in dialogo con Maria Laura Spinogatti

Ore 18.30 – Mediateca Regionale Ligure 'S. Fregoso'

Stefano Dal Bianco e Beatrice Zerbini, 'Nostalgia di futuro. Una sera come tante'. Un omaggio di Giovanni Giudici a 100 anni dalla nascita.

A seguire aperitivo letterario

Ore 21.00 – Teatro Civico

Lorenzo Marangoni, 'Stand Up Poetry'