I Musici di Guccini inaugurano Mont’Alfonso sotto le stelle

San Romano in Garfagnana (Lucca) 29 luglio 2024 - Metti insieme cinque senatori della canzone italiana e un comune denominatore: per anni hanno affiancato Francesco Guccini, in studio in tour, condividendo note e progetti, viaggi e confronti. Martedì 30 luglio alla Fortezza medievale delle Verrucole di San Romano in Garfagnana (Lucca) saranno I Musici di Francesco Guccini a inaugurare i grandi concerti di Mont’Alfonso sotto le stelle, il festival che porta musica, letteratura e teatro in antiche fortezze della Garfagnana e delle Alpi Apuane. Inizio ore 20,15. I biglietti – posto unico a sedere 23 euro, compresi diritti di prevendita – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana sono disponibili i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it. Adesso che Guccini non ha più intenzione di calcare i palcoscenici, sta a loro, ai suoi Musici, continuare a emozionare il pubblico. Con le canzoni del poeta, ovviamente. E la sua benedizione. I grandi successi del cantautore modenese verranno interpretati dalla voce di Juan Carlos “Flaco” Biondini, suo fedele chitarrista, accompagnato da Vince Tempera al pianoforte, Roberto Manuzzi al sax, Ellade Bandini alle percussioni e Giacomo Marzi al basso. In scaletta tante pietre miliari come “Il vecchio e il bambino”, “La locomotiva”, “Autogrill”, “L‘Avvelenata”, “Auschwitz”, “Dio è morto”, fino ad arrivare a brani come “Noi non ci saremo”, “Canzone per un‘amica”, “Vedi cara” e “Cyrano”. Tra una canzone e l’altra anche tanti retroscena e aneddoti. E sarà anche l'occasione per ascoltare il doppio album dei Musici, "Ronin", con nuovi arrangiamenti e brani inediti, che naturalmente vanta la preziosa collaborazione del “Maestrone”. Sempre martedì 30 luglio per Mont’Alfonso sotto le stelle, in piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana, andrà in scena il concerto spettacolo “Il mio amico Giacomo”, con Alessandro Riccio e l’Ensemble di archi e fiati dell’Orchestra della Toscana. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria presso la Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana tel. 0583 641007, orari: lun-sab 9.30/12.30 – 15.30/18.00, domenica e festivi chiuso. Da lunedì 5 agosto il festival si trasferirà nell’imponente Fortezza di Mont’Alfonso che Alfonso II d'Este fece costruire tra il 1579 e il 1586 a Castelnuovo di Garfagnana. Taglieranno il nastro Inti-Illimani e Giulio Wilson (5/8), in arrivo Giorgio Panariello e Marco Masini (7/8), Paolo Crepet (8/8), Alfa (12/8), Rita Marcotulli (concerto all’alba, 15/8), Antonello Venditti (16/8, si recupera la data prevista per il 3/8 e posticipata per motivi tecnico-organizzativi, restano validi i biglietti venduti), Paolo Ruffini (17/8), Roberto Vecchioni (20/8), Roberto Saviano (22/8), Orchestra da Camera Fiorentina e Stefano Pietrodarchi (24/8, “Tra tanghi e milonghe”).