Da Amici miei a i Laureati: torna la passeggiata nella Firenze dei film

Firenze, 30 dicembre 2023 - Firenze è un set cinematografico a cielo aperto ed allora ecco l’idea di visitare a piedi attraverso un percorso di cineturismo che vuole offrire ai fiorentini e ai turisti la possibilità di vivere le location che hanno fatto da sfondo alle scene più divertenti ed amate ambientate in città. Dopo il successo del 2023 torna l’ appuntamento dell’Associazione Culturale Conte Mascetti per iniziare bene l’anno nella giornata di festa dove si celebra l’Epifania, sabato 6 Gennaio, dove i partecipanti verranno accompagnati tra le vie e le piazze di Firenze, guidandoli in un racconto fresco e divertente che farà rivivere i film nei luoghi dove sono stati ambientati ricevendo allo stesso tempo informazioni e curiosità del capoluogo toscano, che renderanno la passeggiata un’esperienza ancora più affascinante ed indimenticabile. Con ritrovo al mattino alle ore 10 proporremo un percorso dedicato all’insieme dei film ambientati in città: dalle commedie toscane come i film di Leonardo Pieraccioni e Francesco Nuti all’immancabile Amici Miei, alle produzioni Hollywoodiane come Inferno e Hannibal fino ad un classico fiorentino come Le Ragazze di San Frediano. Durata 3 ore circa. Prenotazione obbligatoria su https://www.contemascetti.it/cineturismo.