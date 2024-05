Via al festival 'Tutta la vita davanti', dai giovani... per i giovani

La Spezia, 24 maggio 2024 – Organizzato dai giovani per i giovani, torna al Dialma Ruggiero di Fossitermi da venerdì 24 a domenica 26 maggio l’irriverente 'Tutta la vita davanti', festival teatrale targato Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione in collaborazione con Fuori Luogo La Spezia, diretto dalla giovane e talentuosa regista spezzina Alice Sinigaglia.

In apertura di festival venerdì 24 maggio alle 19 nell’auditorium del Dialma da non perdere il melanconico e surreale 'Beati voi che pensate al successo, noi pensiamo alla morte e al sesso', del Gruppo della Creta: in scena, traendo ispirazione dall’immaginario del poeta Juan Rodolfo Wilcock, il disagio della generazione dei giovani adulti, inermi, senza bussola, precari e in balìa di una contemporaneità sempre più veloce, che vuole fuggire rimanendo seduta sul divano, che vuole mostrarsi ma si nasconde, che sogna di gridare e finisce per parlarsi addosso.

Alle 20.15 (e in replica alle 21) Gruppo Uror presenta l’originalissimo 'Ciak si gira, la vita è una tortura', di Caterina Rossi ed Evelina Rosselli, realizzato con il sostegno di Pav.

Alle 22 la prima giornata del festival si chiude con 'Personne. Chroniques d’une jeunesse', di Ugo Fiore e Livia Rossi, spettacolo presentato in prima nazionale alla Triennale di Milano e vincitore del bando Forever Young de La Corte Ospitale. Un lavoro dove ricordo e immaginazione si confondono nel viaggio del protagonista, giovane uomo che si lascia trasportare dal tempo, mentre rivive i luoghi dell’infanzia e un incontro decisivo. Lo spettacolo, indagando il tema della pedofilia, si sviluppa nella progressiva creazione di corti circuiti narrativi, in un gioco di accordi e opposizioni, in cui, proprio come accade nella memoria, diventa impossibile distinguere ciò che è vero da ciò che invece non lo è. Informazioni e prenotazioni a Il Dialma di via Monteverdi 113, al numero 333 2489192 (anche messaggio Whatsapp) o inviando una mail a [email protected]. Spettacoli singoli a 12 euro (5 euro gli under 30, 10 euro i convenzionati Scarti), biglietto giornaliero cumulativo: 12 euro gli under 30, 17 euro i convenzionati Scarti e 20 euro l'intero.

Marco Magi