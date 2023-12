Il Cinema Odeon festeggia il record. Una giornata di proiezioni gratuite

La Spezia, 19 dicembre 2023 – Record da festeggiare e una giornata di proiezioni gratuite al cinema Odeon della mediateca regionale ‘Fregoso’: 2.757 spettatori e 15mila euro di incassi solo a novembre, vero primato dalla riapertura della sala nella primavera 2022. Un’affluenza incredibile, che consolida la posizione della mediateca come strategica nel panorama culturale spezzino trainata dal rinnovato Cinema Odeon. I numeri parlano chiaro: su 25 giornate di proiezione, per una straordinaria media di più di 100 spettatori al giorno. E adesso, nella struttura di via Firenze, tutto è pronto, domani, per una maratona di film gratuiti no stop organizzati in occasione del periodo natalizio. Al via alle 10 con ‘Topolino strepitoso Natale!’, gag e divertimento in questo classico con cinque episodi a tema natalizio che riuniscono i grandi personaggi che hanno scritto la storia della Disney.

E a seguire alle 11.30 ‘Wonder’, che nasce come film per bambini ma è davvero un film per tutti; grazie all’amore della sua famiglia e una grande dose di coraggio, Auggie troverà il suo posto nel mondo: una matinée offerta a tutta la cittadinanza ma soprattutto rivolta alle scuole primarie e secondarie. Si continua alle ore 13.30 con ‘Colazione da Tiffany’, dove Holly Golightly è un’eccentrica ragazza newyorkese decisa a sposare un miliardario brasiliano; il suo nuovo vicino di casa è Paul Varjak, uno scrittore alle prime armi, finanziato da un’opprimente e ricca signora. Insieme troveranno la felicità.

Poi, alle 15.30 ‘Dickens - L’uomo che inventò il Natale’: di ritorno da una tournée in America, l’autore Charles Dickens affronta un momento di crisi personale e creativa. Ispirato dai racconti di una serva irlandese, riesce a scrivere ‘Canto di Natale’, destinato a diventare un classico della letteratura. Ancora alle 17.15 con ‘Si può fare’ in cui non sono per niente sprovveduti, i personaggi della commedia con protagonista Claudio Bisio, che diverte e fa riflettere. Infine alle 19.15 ‘Il mio migliore amico’, in cui François è un antiquario di successo. L’iniziativa è promossa nell’ambito del programma ‘Natale al Museo e in Biblioteca’, il ricco calendario di eventi natalizi per bambini e famiglie promosso dal Comune della Spezia, a cura dei musei civici e del sistema bibliotecario urbano che si snoderà per tutto il periodo natalizio fino all’Epifania. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 0187 745630 o inviare una mail a [email protected].