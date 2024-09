Gli 'Hackers' di Fuori Luogo presentano la nuova Stagione teatrale

La Spezia, 26 settembre 2024 - Scarti Centro di Produzione Teatrale di Innovazione presenta una nuova edizione di Fuori Luogo, progetto giunto ormai alla quattordicesima edizione e che ha recentemente conquistato il Premio Hystrio Altre Muse 2024, prestigioso riconoscimento che conferma la qualità del lavoro svolto nella provincia spezzina, operando un lavoro costante anche rivolto all’inclusione e allo sviluppo della professionalità locale.

“Una nuova grande edizione di Fuori Luogo, con un cartellone ricco di spettacoli di alta qualità che sapranno farci riflettere sulla società contemporanea, oltre ad emozionarci e divertirci, e dedicato a tutte le generazioni. – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – . Un appuntamento culturale ormai irrinunciabile per la nostra città che quest’anno ha ottenuto un importante riconoscimento, frutto di impegno e grande lavoro. I miei complimenti agli Scarti Centro di Produzione Teatrale di Innovazione che anno dopo anno arricchiscono il tessuto culturale cittadino con una programmazione di eventi di alta qualità.”

Fuori Luogo - progetto di punta di Scarti, realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando 'Linee guida cultura contemporanea' e sostenuta dal Ministero della Cultura e da Regione Liguria e Comune della Spezia - propone anche quest’anno un ricco cartellone con spettacoli che rappresentano il meglio della scena contemporanea italiana e internazionale, al quale si uniscono due festival - uno dedicato agli artisti under30 e l’altro alle arti performative - progetti speciali e incontri con gli artisti, approfondimenti con i protagonisti, e tantissimi eventi e laboratori.

Quest’anno tantissimi gli ospiti italiani e internazionali, tra cui il regista svizzero Milo Rau, tra gli artisti più acclamati e controversi della scena teatrale mondiale, Agrupación Señor Serrano, Teho Teardo, Menoventi e per la prima volta al Dialma da non perdere anche Fuori luogo Kids, rassegna dedicata ai più piccini e alle famiglie con tre appuntamenti (domenica pomeriggio e matinée per le scuole lunedì e martedì) con l’obiettivo di rendere sempre più inclusivo il progetto Fuori Luogo.

'Hackerare' un sistema, infrangerlo, trovare nuove strade, nuovi linguaggi, individuare le contraddizioni, i malfunzionamenti, mettendo in discussione processi, pensieri, meccanismi (anche di potere) dati per acquisiti. Da quest’idea, così antica ma anche così contemporanea nella società ipertecnologica, riparte la nuova edizione di Fuori Luogo.

“Questo è quello che da sempre fa l’artista – spiega il direttore artistico Andrea Cerri – interrogare i codici, appropriarsene, reinventarli, indicando nuove strade, nuovi immaginari. Con questa stagione vogliamo proporre al pubblico una 'navigazione a vista' tra linguaggi, opere e artisti impegnati in questo tipo di esplorazione. Vogliamo chiedere agli spettatori e al nostro territorio di unirsi a noi in questo viaggio, di hackerare il proprio stesso sguardo, le proprie convinzioni estetiche (ed etiche), le proprie abitudini. Vogliamo mettere in discussione anche noi stessi, come progetto, come organizzazione che sta crescendo, diventando grande, e con lei anche le responsabilità nei confronti degli artisti, del territorio e del sistema teatrale nazionale. Un sistema che necessita anch’esso sempre più di un 'hackeraggio', che parta appunto dal suo interno, dai suoi migliori potenziali hacker”.

Fuori Luogo 14 vuole essere un invito aperto a tutti coloro che vogliono partecipare a un – seppur piccolo, parziale e circoscritto – processo di cambiamento. Un piccolo atto di ribellione creativa contro le convenzioni e i luoghi comuni, una celebrazione dell’arte come forma di libertà e come occasione per unire e far incontrare le persone.

Il programma

Fuori Luogo aprirà venerdì 18 ottobre con Il fuoco era la cura, spettacolo liberamente ispirato a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury creato da Sotterraneo, gruppo di ricerca teatrale che vanta importanti premi nazionali e internazionali, tra cui il Premio Ubu (2009, 2018, 2022) e il Silver Laurel Wreath Award (2011). Nel libro, Bradbury racconta un futuro che coincide con i giorni nostri, descrivendo un mondo in cui è vietato leggere e gli schermi alienano il tempo libero e il pensare causa malessere fisico. Il romanzo sembra prevedere il nostro presente e per questo lo spettacolo si interroga: Bradbury si è sbagliato? La distopia è una previsione futura o un allarme sul presente che si rinnova? Il fuoco era la cura rilegge liberamente il romanzo grazie al lavoro dei cinque performer che ricostruiscono la storia, esplorando ombre e creando linee narrative parallele che riflettono un futuro anticulturale e il rischio dell’istupidimento. Se Fahrenheit 451 accadesse, noi cosa faremmo?

Venerdì 1° novembre Menoventi porta a Fuori Luogo Entertainment, una commedia in cui tutto è possibile, di Ivan Vyrypaev con Tamara Balducci e Francesco Pennacchia.

Una donna e un uomo assistono a uno spettacolo teatrale che li porta a riflettere sull’essenza dell’intrattenimento. Mentre commentano le regole della finzione, faticano a distinguere tra attori e personaggi. Si può amare qualcuno che non esiste? Vyrypaev, nel suo testo, esplora i confini tra rappresentazione e realtà. Entertainment diventa uno spazio in cui i ruoli di attori, spettatori e personaggi si confondono. L’amore, forza che unisce e trasforma, invita tutti a prendere sul serio il gioco dell’intrattenimento.

Da domenica 10 a martedì 12 novembre da non perdere il primo appuntamento di Fuori Luogo Kids, lo spettacolo Bambini furiosi, cavalieri inesistenti (dai 7 ai 13 anni) del Coro Fabrizio De Andrè. Un lavoro liberamente ispirato al Cavaliere Inesistente di Italo Calvino e all’Orlando furioso di Ludovico Ariosto con protagonisti un gruppo di bambini e ragazzi che si ritrovano in una vecchia soffitta in una notte di luna piena decisi a uscirne con lo spettacolo giusto che li rappresenti.

Francesca Sarteanesi, autrice e performer tra le più geniali della sua generazione, finalista come miglior attrice al Premio Ubu 2020/21, torna a Fuori Luogo sabato 16 novembre, con Nikita, spettacolo prodotto da Scarti Centro di Produzione Teatrale d'Innovazione e Teatro Metastasio di Prato. La protagonista è Nikita, interpretata da Francesca Sarteanesi, in dialogo con Nadia, interpretata da Alessia Spinelli, nella scena scintillante e magica di Rebecca Ihle e Lorenzo Cianchi, realizzata da Alessandro Ratti. Si parla in un luna park, luogo dell’identità collettiva, in cui si sa spesso la gioia si trasforma in malinconia.

Da non perdere sarà il doppio appuntamento (il 6 e 7 dicembre) con Leonardo Capuano, protagonista immenso nell’adattamento teatrale de La Ferocia, prodotto da Scarti e firmato da Vicoquartomazzini dal romanzo di Nicola Lagioia. L’attore, tra i più talentuosi in Italia per la sua generazione, debutta a Spezia con Sistema nervoso, in scena venerdì 6 dicembre, storia di un uomo che cerca di riappropriarsi dei pezzi mancanti della sua vita che non ricorda, tentando di mettere ordine tra questi vuoti. Le conseguenze di ciò che non riesce a recuperare sconvolgono il suo equilibrio, al punto che il suo sistema nervoso si manifesta come un'entità autonoma e parlante con cui dialoga, insieme ad altre presenze del suo quotidiano.

Insieme a Leonardo Capuano, sabato 7 dicembre, ci sarà Roberto Abbiati, altro grande nome del teatro italiano, in scena con Pasticceri, io e mio fratello Roberto, storia di due fratelli gemelli: uno ha i baffi e balbetta, l'altro parla fluido. Uno vede la crema pasticcera come una donna delicata, l'altro conosce la poesia e la recita come unico modo di esprimersi. Per uno, le bignoline sono fragili esseri viventi, per l'altro vanno vendute per sopravvivere. La pasticceria è la loro casa, un mondo fermo alle quattro di mattina: cioccolata, pasta sfoglia, pan di Spagna, meringhe, fritture e dolci vari che danzano nella notte. Come Cyrano e Cristiano, aspettano la loro Rossana, dove se non in pasticceria? Abbracciati sembrano un'albicocca, profumano di dolci e ascoltano molta musica.

Venerdì 13 e sabato 14 dicembre Fuori Luogo dedica un weekend al leggendario Btomic, storico locale spezzino, in zona piazza Brin, animato dall’artista Jacopo Benassi, chiuso nel 2016, dopo aver ospitati grandi nomi dell’arte e della performance contemporanea internazionale. Btomic or be dead! vuole essere un omaggio ad un’esperienza unica che ha fatto storia nel mondo della cultura underground nazionale. Per l’occasione saranno presentate esposizioni, performance, installazioni e dj set e il 13 dicembre Teho Teardo presenterà il suo 'Concerto al buio', spettacolo particolarissimo dove il pubblico potrà immergersi nell’oscurità, per una passeggiata avventurosa da fermi, distesi a terra. Teardo, tra i più originali ed eclettici artisti nel panorama musicale europeo, indaga da sempre il rapporto tra musica elettronica e strumenti tradizionali e vanta collaborazione i più grandi musicisti, attori e registi teatrali e cinematografici del panorama internazionale.

Venerdì 17 e sabato 18 gennaio Fuori Luogo ospita un focus sugli antichi classici con tre conferenze-spettacolo e uno spettacolo finale: si parte con Mementi Comici, progetto composto da tre conferenze spettacolo (Riso e Tempo, Riso e Oscenità, Riso e Saggezze) proposte da I Sacchi di Sabbia, che tornano a Fuori Luogo con la loro capacità di unire tradizione popolare e ricerca culturale, esplorando creativamente vari terreni, dalla letteratura al cinema, dal fumetto all’opera. La compagnia ha ricevuto il Premio UBU Speciale nel 2008, il Premio Nazionale della Critica nel 2011, il Premio Lo Straniero nel 2016 e l’Eolo Award nel 2017. Dal 2016, con Massimiliano Civica, hanno riscritto numerosi classici. Completerà la due giorni dedicata ai classici, sabato alle 20.30, lo spettacolo I Greci gente seria! Come i danzatori di Quotidiana.com, Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti” nel 2022.

Sabato 1° febbraio la Piccola Compagnia della Magnolia presenta a Fuori Luogo Cenci

Rinascimento contemporaneo, una traduzione e riscrittura dall'opera di Shelley, Artaud, Stendhal e dagli atti del processo contro Beatrice Cenci a cura di Giorgia Cerruti e Davide Giglio. Il racconto della storia umana e processuale di Beatrice Cenci, nobildonna vittima di un padre violento, che viene giustiziata per parricidio dopo aver invano cercato aiuto, donna simbolo di resistenza al centro di un viaggio teatrale in cui Antonin Artaud, poeta e visionario, si sovrappone a Beatrice per unire arte e vita, spingendo continuamente i limiti del discorso.

Fuori Luogo prosegue sabato 8 febbraio con il tragicomico Cuoro - Inciampi per sentimenti altissimi di e con Gioia Salvatori, spettacolo che si approccia e ragiona intorno ai meccanismi del sentimento d' amore e ai suoi disastri: miti antichi, disagi contemporanei, liriche accorate e somatizzazioni sempre più complesse, provando a rispondere alla domanda: Che cos'è l'amore? Salvatori è attrice, autrice, drammaturga per il teatro e scrive per la radio. Dal 2021, conduce su RadioRai3 il programma Le ripetizioni. I suoi monologhi comici sono stati ospiti di Propaganda Live e ha partecipato al format teatrale di Serena Dandini Vieni avanti Cretina!. Dal 2012 gestisce il blog Cuoro, un contenitore di satira di costume, anche spettacolo teatrale.

Il 9 e 10 febbraio (la domenica alle 17 e il lunedì alle 10 per le scuole) andrà in scena il secondo appuntamento di Fuori Luogo Kids con Demetra del rinomato collettivo catalano Agrupación Señor Serrano (dai 6 agli 11 anni) con Beatrice Baruffini e la musica di Roger Costa Vendrell, terza opera della trilogia di Olympus Kids che ha per protagonisti Demetra, Erisittone, i boschi di querce, la deforestazione in Amazzonia, i negozi di abbigliamento a basso costo, i telefoni cellulari e lo sterminio di animali per fare gli hamburger del supermercato.

Mercoledì 26 febbraio arriva a Fuori Luogo il nuovo progetto di Alice Sinigaglia, giovane e talentuosa regista spezzina, curatrice del festival Tutta la vita davanti, con il testo Diego Pleuteri Madri, Testo vincitore Eurodram 2022 – menzione al premio InediTo 2020. Lo spettacolo, prodotto da Corte Ospitale, debutterà allo Stabile di Torino, e vede in scena Valentina Picello, in un viaggio nelle confessioni di una madre e di suo figlio che, alla ricerca di un vecchio articolo di giornale, si confessano le loro debolezze e fragilità: solitudine, paura degli altri, dimenticare e essere dimenticati, sospesi tra sogno e realtà.

Giovedì 13 e venerdì 14 marzo Fuori Luogo ospiterà uno degli artisti più acclamati e controversi del nostro tempo della scena teatrale mondiale, il regista svizzero Milo Rau che presenta The interrogation di Milo Rau / Nt Gent & IIpm, un testo personale su dubbio e fallimento dell’autore francese Édouard Louis. Scritto e messo in scena nel 2021 per Kunstenfestivaldesarts, IIPM – International Institute of Political Murder e Nt Gent, lo spettacolo è una "dimostrazione di vulnerabilità", un momento di immobilità poetica. L'opera, malinconica e frammentaria, esplora teatro e realtà, fallimento e trasformazione, finzione e verità, sul diventare e sull'essere.

Sabato 29 marzo alle ore 20.30 (e domenica 30 alle 17, lunedì 31 e martedì 1° alle 10 per le scuole) si terrà il terzo appuntamento di Fuori Luogo Kids, un evento dedicato alla “Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo”, che coinvolgerà le realtà più attive del territorio in progetti rivolti a ragazzi e giovani adulti con autismo (Isforcoop, Fondazione Aut Aut) e andrà in scena lo spettacolo Fratelli del Teatro La Ribalta - Kunst der Vielfalt / Antonio Viganò, in collaborazione produttiva con Balletto Civile e Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione, tratto dal romanzo di Carmelo Samonà. Due fratelli inventano giochi e storie per comunicare, poiché uno dei due ha una lingua ingarbugliata e comportamenti particolari. Il linguaggio è semplice, poetico e intensamente emotivo, tra movimenti danzati, storie e gesti espressivi.

Sarà Album di Kepler 452 - con in scena Nicola Borghesi, drammaturgia Riccardo Tabilio - a chiudere venerdì 4 e sabato 5 aprile la stagione di Fuori Luogo. Uno spettacolo che parla della memoria, una raccolta di fotografie di varie parti d’Europa che compongono una storia espansa, sospesa tra l’infinitamente piccolo del privato delle nostre vite minuscole e l’infinitamente grande dei disastri che ci troveremo a fronteggiare e che già oggi presentano il conto. Album parla di anguille, ricordi, scatoloni, strutture sanitarie, alluvioni, camminando in mezzo agli spettatori. Tra i vari premi, Kepler - 452 vanta il Premio Rete Critica (2018), il premio 'Gli Asini' (2020), il premio Anct (2022) e il Premio Speciale Ubu (2023).

Torna dal 9 all’11 maggio a Spezia Tutta la vita davanti, festival di teatro per vecchi del futuro, un progetto under 35 a cura della regista spezzina Alice Sinigaglia. Anche quest’anno No Recess! - laboratorio annuale di teatro e scenografia condotto da Scarti con gli studenti delle scuole superiori della Spezia - si unisce a Tutta la vita davanti per una settimana di spettacoli dedicati alla creatività emergente.

Dal 12 al 15 giugno 2025 nel centro storico di Sarzana e presso l’Ex Ceramica Vaccari di Santo Stefano Magra arriva Fisiko! Festival internazionale di danza, performance e teatro, presentato da Fuori Luogo (in partnership con Balletto Civile e Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione, realizzato con il contributo di Comune di Santo Stefano di Magra | Ministero della Cultura | Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2023 nel settore Cultura | Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito di Art Waves.un progetto volto alla contaminazione tra teatro, danza e le altre arti della scena.

Tanti i progetti speciali targati Fuori Luogo: dal Libero laboratorio teatrale No Recess! (da novembre a maggio) al suo tredicesimo anno di attività con protagonisti gli studenti degli istituti superiori di Spezia, un serbatoio per la giovane creatività del territorio, e ancora il laboratorio di visione e critica teatrale Play the Critic! a cura dei giornalisti di Stratagemmi Prospettive Teatrali Milano, dedicato agli studenti delle scuole superiori di La Spezia e Sarzana. Da gennaio ad aprile riprende infine Profeti in Patria, nato per dare visibilità ai giovani artisti che per motivi lavorativi e di studio hanno iniziato un percorso di formazione teatrale fuori dai confini della provincia, attraverso una serie di performance e spettacoli nel Ridotto del Teatro degli Impavidi di Sarzana.

Info e biglietti per la Stagione: intero 15 euro, ridotto (under 30) 10, Scarti e altre convenzioni 8, studenti under 19 a 5 euro. Fuori luogo kids (domenicali): adulti 8 euro, bambini 6, matinée per le scuole 5€. Abbonamenti. Tessera 10 ingressi: intero: 110 euro, ridotto (under 30) 80, Scarti e altre convenzioni 70, studenti under 19 a 40 euro. Tessera 5 ingressi: intero 60 euro, ridotto (under 30) 45, Scarti e altre convenzioni 30, studenti under 19 a 20 euro. Gli abbonamenti non sono a posto fisso, al momento dell’acquisto vanno indicati gli spettacoli scelti in abbonamento. È possibile effettuare modifiche nella scelta degli spettacoli durante la stagione previa prenotazione/comunicazione alla biglietteria al 346 4026006 (anche whatsapp). Acquisto anche online su Vivaticket.com.