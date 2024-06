Soggiorni estivi per anziani: location, programmi e dettagli per partecipare

La Spezia, 19 giugno 2024 - Aperte le iscrizioni per la partecipazione ai soggiorni estivi rivolti ai cittadini più anziani. Anche quest’anno il Comune, con l'impegno dell'assessore Lorenzo Brogi, ha organizzato i soggiorni estivi volti a sostenere l’invecchiamento attivo, promuovendo attività che sviluppino una la socializzazione.

Per questo, in collaborazione con le associazioni di volontariato Ada, Anteas e Auser sono state messe in campo una serie di iniziative mirate alla socializzazione con soggiorni giornalieri sul territorio e gite di breve durata.

La scelta delle località ha lo scopo di valorizzare sia il territorio cittadino che quello limitrofo attraverso brevi soggiorni diurni nelle località sotto descritte.

Inoltre, sono state predisposte due 'Aree Oasi' che saranno aperte nei mesi di luglio e agosto per fronteggiare, con l’arrivo dell’estate, le possibili ondate di calore. Le 'Aree Oasi' sono spazi climatizzati e attrezzati che offrono attività ludico-ricreative e di socializzazione.

“La Spezia conta circa 24.500 persone over 65, pari al 26,3% della popolazione, di cui oltre 8.000 vivono da soli – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . I soggiorni estivi rappresentano delle occasioni importanti di socialità e vicinanza sempre molto apprezzati e, come molti studi internazionali dimostrano, unitamente ad altri servizi risultano essere importanti come strumento di prevenzione per promuovere, quanto più possibile, un invecchiamento in salute. L’impegno dell’amministrazione comunale nei confronti dei soggetti più fragili della cittadinanza è rilevante e offre svariate iniziative con appunto l’obiettivo prioritario di prevenire forme di disagio, combattere l’isolamento sociale e fornire assistenza”.

“Anche quest'anno – dichiara l’assessore ai servizi sociali Lorenzo Brogi – confermiamo l’impiego di risorse per la realizzazione di soggiorni estivi per gli anziani, attraverso la collaborazione con le associazioni del terzo settore presenti sul territorio, per regalare un momento di sollievo ai cittadini più anziani e sostenere e valorizzare il territorio locale. I servizi sociali sono da sempre impegnati in prima linea negli interventi a sostegno alle fasce più deboli della popolazione, in particolare anziani e disabili”.

Questo il calendario e le attività proposte.

Soggiorno Diurno Marino in località Venere Azzurra

Il servizio si svolgerà: 1° Turno dall'8 al 19 luglio; 2° Turno dal 22 luglio al 2 agosto; max 28 persone per turno. La giornata prevede: partenza alle 8,30 sistemazione in spiaggia attrezzata, attività fisica in acqua (facoltativa) e rientro in città alle 12,30. Viene garantito il trasporto.

Soggiorno diurno al Parco dei Pesci a Bragarina

Il servizio si svolgerà: 1° Turno dal 10 al 15 luglio; 2° Turno dal 17 al 22 luglio; 3° Turno dal 31 luglio al 5 agosto; gruppi di max 10 persone.

La giornata prevede: arrivo alle 9,30, laboratori di attività creative, disponibilità del gioco della tombola e delle carte, pranzo e riposo nel parco, termine attività alle 16,30.

I partecipanti saranno accompagnati con mezzi delle associazioni se impossibilitati a raggiungere la sede con i mezzi propri.

Area Oasi

È prevista l’apertura di 2 'aree oasi' nel periodo 1° luglio-31 agosto (festivi esclusi) nelle sedi dei Csa del Favaro e di piazza Brin con orario 10-17,30. Previsti laboratori ludico-ricreativi, lettura del quotidiano, ginnastica dolce due volte a settimana. Prevista la presenza di volontari. Verrà offerta la merenda ai partecipanti. La spesa del pasto sarà a carico dei frequentanti. Il trasporto è garantito dalle associazioni.

Passeggiate al Colle del Telegrafo

Sono previste due passeggiate: il 25 luglio e il 23 agosto. Gruppi di max 20 persone. La giornata prevede l’arrivo ala Telegrafo, passeggiata nel verde e pranzo presso il ristorante 'Colle del Telegrafo'. I partecipanti saranno accompagnati con mezzi delle associazioni.

Gite in battello

Per il mese di agosto e settembre (29 agosto, 2 settembre, 4 settembre e 6 settembre) sono previste due uscite in battello per un massimo di 10 persone a turno. La giornata prevede: partenza da passeggiata Morin, imbarco sul battello per Lerici. Arrivo in paese, passeggiata nel caratteristico borgo con spuntino nel punto di ristoro previsto alle 17 rientro alla Spezia.

Aperitivo in vigna

L’attività si svolgerà in serata nel giardino della Cantina di Nonno Pescetto, in località Ponzano Magra. Le uscite saranno due: 26 luglio e 7 agosto per 15 persona ognuna e prevede la degustazione di vini e di prodotti del territorio. Il trasporto sarà garantito dalle associazioni.

Visite guidate Museo Navale

L’attività consiste in due visite guidate presso il Museo Navale accompagnati da una visita turistica previste per il 12 settembre e il 19 settembre. Sono previsti 15 partecipanti per ogni visita.

Il trasporto sarà garantito dalle associazioni.

Serate danzanti sapore di mare

Serate: 21 luglio e 11 agosto; pomeriggio 1° settembre. Per le serate, l’attività prevede musica dal vivo e ballo in sedi individuate dal Comune. In settembre è previsto un pomeriggio in musica, in una location individuata dalle Associazioni. L’attività del pomeriggio prevede musica dal vivo, ballo e merenda. Il trasporto sarà garantito dalle Associazioni.

Le domande di partecipazione alle attività saranno raccolte dall’ssociazione Anteas in via del Canaletto 90 (telefono 351 8507205) e nel Punto Informativo in Largo Vivaldi 2, da giovedì 20 giugno a martedì 2 luglio, dalle 8,30 alle 12,30.