Nave Vespucci alla Spezia a metà giugno

La Spezia, 1 marzo 2025 – La sua presenza è data per certa, tanto che sarebbero già fissate anche le date – la settimana dal 16 al 21 giugno – e l’ubicazione, il Molo Italia. E sarà uno dei gioielli di punta dell’ampio cartellone di eventi e iniziative che il Comune, assieme al Comitato e a Ibg, stanno predisponendo per celebrare al meglio la centesima edizione del Palio del Golfo. Stiamo parlando di Nave Vespucci: lo storico veliero e nave scuola della Marina militare, custode delle più antiche tradizioni navali e marinare da oltre novant’anni, nonché uno dei simboli più conosciuti dell’Italia nel mondo, si presterà all’abbraccio di spezzini e turisti nella seconda metà di giugno. Una presenza fortemente voluta dal Comune e dall’assessore al Palio, Maria Grazia Frijia, che ha trovato sponda nell’alta dirigenza della Marina militare.

Una settimana intera in cui si potrà visitare il veliero, che di fatto aprirà le celebrazioni che accompagneranno verso la disfida remiera della prima domenica di agosto. Nave Vespucci oggi approderà a Trieste, tappa finale del lungo tour mondiale ma anche partenza dell’ormai prossimo tour Mediterraneo che toccherà diciassette città e si concluderà a Genova il 10 giugno, in occasione delle celebrazioni della giornata della Marina militare. Il veliero farà poi ritorno alla Spezia, dove sarà aperta alle visite e alle iniziative in corso di organizzazione.

Infine, il veliero tornerà in Arsenale, per essere sottoposto a una corposa manutenzione. Sul Vespucci e sulle ’grandi vele’ poggia una parte importante del programma di iniziative celebrative del Palio del Golfo, in corso di elaborazione nel grande contenitore denominato ’Pal100!’. Secondo indiscrezioni, tra i grandi velieri che potrebbero fare tappa alla Spezia durante l’estate c’è anche il Santa Maria Manuela, storico veliero portoghese che, come Nave Vespucci, sarà aperto a eventi e visite di spezzini e turisti.