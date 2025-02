Palio del Golfo numero 100 fra spettacoli di luce, concerti e mostre

La Spezia, 24 febbraio 2025 – Approvata oggi dalla giunta la programmazione delle attività per l’organizzazione della 100a edizione del Palio del Golfo, insieme al rendiconto annuale delle spese sostenute per la manifestazione sportiva, presentati dal Comitato delle Borgate.

Il Comitato delle Borgate, di cui il Comune della Spezia si avvale per l’organizzazione del Palio del Golfo, ha presentato il cronogramma della 100a edizione del Palio del Golfo di quest'anno, un documento che riporta le principali iniziative previste e come da intese, rimanda la definizione delle attività collaterali a successive fasi di confronto con l’amministrazione comunale.

“Siamo a un passo dal centenario del Palio del Golfo – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – un’edizione straordinaria, ricca di eventi magnifici che non solo celebreranno le nostre antiche tradizioni marinare, ma le renderanno protagoniste nel panorama internazionale. Il Palio del Golfo rappresenta il cuore pulsante della nostra identità, una manifestazione che incarna l’anima autentica della città, quella che respira la cultura del mare. Quest’anno, più che mai, ci connetteremo con le tradizioni dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo, creando un’edizione capace di guardare oltre i confini nazionali, per una città che sta facendo della cultura ad altissimo livello il proprio fiore all’occhiello. Il Palio del Golfo è una tradizione che ci scorre nelle vene, un appuntamento irrinunciabile per le 13 borgate, un momento di festa che ogni anno, con immenso orgoglio, gli spezzini vivono per celebrare il legame indissolubile con il mare e con una storia che non smette mai di emozionare”.

In occasione del centenario della manifestazione, per celebrare questo storico traguardo, l’amministrazione comunale ha deliberato anche un ricco programma di eventi collaterali, pensati per valorizzare la cultura e le tradizioni del mare e del Mediterraneo, che affiancheranno la tradizionale competizione e che saranno annunciati nelle prossime settimane.

“Sono onorata – ha dichiarato l’assessore al Palio del Golfo Maria Grazia Frijia – di poter contribuire all'organizzazione della 100a edizione del Palio del Golfo, un evento che rappresenta l'essenza della nostra comunità e delle nostre tradizioni marinare. Quest'anno, più che mai, vogliamo celebrare non solo la competizione sportiva, ma anche la cultura e la storia che rendono unico il nostro territorio. Il programma di eventi collaterali che abbiamo pianificato mira a coinvolgere tutti, dai più piccoli ai più grandi, creando momenti di condivisione e di festa che resteranno nei cuori di tutti i partecipanti. Invito tutti a prendere parte e a vivere insieme a noi questa straordinaria edizione del Palio del Golfo”.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comitato delle Borgate e la Società Italian Blue Growth, mira a rendere questa edizione una vera e propria festa d’incontri tra culture e territori legati dal mare. Il programma di eventi aggiuntivi comprenderà spettacoli di luci, acqua e musica, concerti live, mostre d’arte e fotografiche, laboratori didattici per bambini e numerose altre iniziative che arricchiranno l’esperienza dei partecipanti e dei visitatori.