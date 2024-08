Framura, torna la Festa del Turista alla scoperta del territorio e di piatti tipici liguri

La Spezia, 20 agosto 2024 - Torna l'evento enogastronomico itinerante dove è possibile degustare piatti tipici liguri e scoprire il territorio framurese, dalla collina al mare. L’appuntamento è sabato 24 agosto a Framura, in provincia della Spezia. La Festa del Turista aspetta tutti per condurre i partecipanti alla scoperta di pittoreschi paesini, panorami mozzafiato e ovviamente di tutti i sapori della Liguria. Il tour enogastronomico consiste in nove tappe gastronomiche dalla collina al mare, lungo il percorso panoramico tra i borghi di Framura. Il finale sarà nel borgo di Setta, con il dj set di Dna Staff. Il tour inizia alle ore 19.00 nel borgo di Costa. Sarà disponibile un servizio di navetta gratuito da e per la stazione di Framura durante tutta la serata, dalle ore 17 alle ore 23. Le tappe del tour prevedono la degustazione di: aperitivo con sangria, torta di riso, bruschetta al pomodoro, minestrone alla genovese, trofie al pesto, capponadda del marinaio, sorbetto al limone, asado e infine dolci. I biglietti si possono acquistare online, presso l'Ufficio turistico di Framura, in Stazione F.S. tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, in località Costa, il giorno dell'evento, dalle ore 17. Per informazioni contattare il numero 01871600577 (ufficio turistico Framura).