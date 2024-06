Sulla terrazza del Porto Mirabello torna l'Arena estiva del cinema Nuovo

La Spezia, 27 giugno 2024 - Tempo d’estate e tempo dell’immancabile e attesa rassegna 'Arena Cinema Il Nuovo Estate 2024', la lunga kermesse di eventi e spettacoli cinematografici dell’estate spezzina che da 25 anni, ininterrottamente ( esclusa l'estate 2023), allieta tutte le serate estive da luglio ad agosto.

Quest’anno la suggestiva location è un gradito ritorno: la Terrazza del Porto Mirabello.

Un cartellone ricchissimo di eventi e originali proposte con tanto cinema all’aperto e i migliori film della stagione , le opere premiate ai grandi festival internazionali, organizzato come sempre dal Film Club Pietro Germi Cinema Il Nuovo in collaborazione con la direzione del Porto Mirabello, il contributo di Fondazione Carispezia e Reclameitalia che sostiene la rassegna.

L'apertura è lunedì 8 Luglio alle 21.30 con la prima di 'Il caso Goldman', uno straordinario noir campione di incassi in Francia dove un uomo viene condannato per quattro rapine. Si dichiara innocente per una delle accuse e il suo caso diventa mediatico. Un'opera asciutta e tesa affidata alla furiosa e carismatica interpretazione del suo protagonista. Il film sarà preceduto dalla presentazione del libro 'Giallo come il Golfo' alla presenza degli autori.

Martedì 9 luglio dagli Stati Uniti una commedia deliziosa 'The Holdovers – lezioni di vita'. Durante le vacanze di natale del 1970 si forma un improbabile gruppo di tre persone: un insegnante, uno studente e una cuoca. Intelligente e caustico, un film dolce e divertente che abbraccia temi atemporali e ci invita al viaggio.

Mercoledì 10 luglio una grande prima, 'L'arte della gioia Atto uno'. Valeria Golino porta sullo schermo il complesso romanzo postumo di Goliarda Sapienza. Un arazzo dalla confezione infinitamente accattivante, dove l'ironia è il gesto di suprema rivendicazione femminile. Si prosegue con una commedia straripante italiana.

Giovedì 11 luglio ecco 'Un mondo a parte' diretto da Riccardo Milani. Antonio Albanese è ancora una volta all'altezza, in una favola sulla solidarietà umana. Sorprendente Virginia Raffaele.

La prima settimana si chiude venerdì 12 luglio con Luca Guadagnino e il suo 'Challengers', un film ambientato nel mondo del tennis ma incentrato sulla rivalità (anche amorosa) tra tre ragazzi. Straordinario Guadagnino, che attraverso il tennis ci immerge in un rave party orgasmico sull'eterna giovinezza, contro la forza di gravità della vita e del tempo che scorre inesorabile.

Lunedì 15 luglio una Palma d' Oro di Cannes, il bellissimo 'Anatomia di una caduta'. Una tesa e inquietante storia di doppie verità che ribalta i ruoli di coppia tradizionali. Con due attori superbi.

Martedì 16 luglio arriva il pluripremiato e osannato da critica e pubblico, 'Io capitano', una coproduzione internazionale ispirata alle storie vere di alcuni ragazzi che hanno vissuto il viaggio dei due protagonisti. Una parabola pura e scevra da retorica sulla necessità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

Si prosegue il 17 luglio con la seconda parte de 'L'arte della gioia'. L’azione si sposta nella villa di aristocrazia dei Brandiforti, dove Modesta si renderà indispensabile ottenendo sempre più potere nel palazzo. Questo suo incessante movimento di emancipazione si accompagna a un percorso di maturazione personale e sessuale, che la porta a varcare il confine tra lecito e illecito, conquistando giorno dopo giorno il suo diritto al piacere e alla gioia.

Giovedì 18 luglio è la volta del capolavoro 'Perfect Days'; Hirayama fa una vita semplice e ha una quotidianità molto strutturata. È un appassionato di musica, libri e alberi che gli piace fotografare. Il suo passato però riemergerà attraverso incontri inaspettati. Il meraviglioso antieroe di Wenders che rende più pulito e vero il mondo.

Non poteva mancare venerdì 19 luglio il film più amato dell'anno 'C'è ancora domani', Paola Cortellesi fa il suo esordio alla regia con un originale dramedy in bianco e nero ambientato nel Secondo Dopoguerra. Un esordio autoriale e divulgativo che è pura emanazione dei codici etici ed estetici della sua autrice.

Lunedì 22 luglio è una serata da non mancare con 'Past lives': due amici d'infanzia si perdono e si ritrovano. Seguiamo l'evolversi della loro relazione in tre archi temporali. Il mélo classico viene attualizzato in un'opera raffinata che regala suggestioni non solo agli irrecuperabili sentimentali.

Martedì 23 luglio assicurate le risate con 'Cattiverie a domicilio'. Quando la gente di Littlehampton inizia a ricevere lettere scandalose e oscene, il sospetto cade immediatamente sulla focosa Rose, che potrebbe perdere la custodia della figlia. Una commedia imperdibile, pungente e scorretta con performance attoriali memorabili.

La storia di Eugenie, stimata cuoca, e di Dodin, il raffinato gourmet con cui ha lavorato negli ultimi 20 anni fa da incipit del bellissimo 'Il gusto delle cose', mercoledì 24 luglio, un film che segna una svolta nel sottogenere cibo-cinema: non più competizione ma condivisione di sapere.

Giovedì 25 luglio arriva 'Gloria!', la storia di una giovane dal talento visionario, inventa una musica ribelle, leggera e moderna. Feel-good movie travolgente e dalla carica sovversiva. L'esordio di Margherita Vicario augura un po' di liberté per tutte.

Venerdì 26 luglio è una serata di Premi Oscar con 'Povere creature', la fantastica evoluzione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. Un'energia visiva esplosiva che esalta la fantasia interpretativa di Emma Stone. E si ride, della comicità più acuta.

Lunedì 29 luglio la rivelazione dell'anno 'La chimera': una banda di tombaroli che pare la versione campagnola e anni Ottanta dei soliti ignoti, e uno straniero allampanato che cerca l'amore come in Orfeo e Euridice. Alice Rohwacher racconta la sua storia con passione, mistero e perfino umorismo, prendendosi grandi rischi con ammirabile leggerezza, senza la paura di essere a volte sgangherata. E questo giova al film, ai suoi personaggi, al suo racconto.

Un rispettoso e romantico ritratto di Amy Winehouse è in programma martedì 30 luglio con 'Back to back', un film onesto, rispettoso e potente. Si sente una profonda connessione con Amy in quelle due ore di spaccato di una vita tempestosa e intensa conclusa troppo presto lasciandoci orfani di un talento smisurato e di una persona che nello show business faceva la differenza. Interpretazione della protagonista da 10.

Il mese di luglio si chiude lunedì 31 con il divertente e delicato 'Zamora', un ragioniere di provincia arrivato a Milano deve fingersi abile portiere. Tratto dal romanzo del giornalista sportivo Roberto Perrone. Divertente e produttivo di riflessioni, l'esordio da regista di Neri Marcorè non perde mai di vista la giusta misura.

La programmazione continua anche ad agosto con anteprime e nuove uscite. Inizio spettacoli alle 21.30, apertura biglietteria dalle 20.45 e si può prenotare e acquistare anche su www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it (anche gli abbonamenti da 45 euro per 10 ingressi).