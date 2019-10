La Spezia, 15 ottobre 2019 - Parte e si conferma tra le più strutturate e prestigiose rassegne di teatro contemporaneo della Liguria sia per scelte artistiche che per affluenza di pubblico questa nona edizione di 'Fuori Luogo', percorsi di teatro contemporaneo nel presente, progetto dell'Associazione Gli Scarti in partnership con Balletto Civile, Associazione Scena Madre e Casarsa Teatro e in collaborazione con i comuni della Spezia, Lerici, Sarzana e Santo Stefano di Magra.

Alla presentazione erano presenti l'assessore del Comune della Spezia Manuela Gagliardi, il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli e il vicesindaco di Santo Stefano Magra Alessandro Capetta. Una ricerca e un'indagine sull'identità in un luogo rinnovato non solo negli spazi ma anche nel connotarsi sempre più come cantiere in permanente evoluzione.

Ospiti di questa edizione saranno i più interessanti e rinomati artisti della scena contemporanea, quasi tutti per la prima volta in Liguria, per riflettere sul tema dell'identità, sia personale e che collettiva, attraverso – come spiegano i direttori artistici di Fuori Luogo Andrea Cerri, Renato Bandoli e Michela Lucenti - l'analisi di figure eclettiche e controverse (dall'artista Mario Mieli messo in scena da Irene Serini, al Foster-Wallace di Sotterraneo fino al Paolo Poli e David Bowie di Marco Cavalcoli) con il racconto biografico (dai diari di Jan Fabre al Compleanno di Enzo Moscato) o del proprio percorso artistico (dal concerto fisico di Michela Lucenti al lavoro di Armando Punzo), o ancora il rapporto tra vita, morte e esperienza artistica (Castellucci/Guidi, Morganti/Giacchè), attraverso l'osservazione del mondo, della natura e delle tecnologie (Compagnia Virgilio Sieni, Cosentino, Zona K/Agrupación Señor Serrano), anche attraverso l'inganno (Dante).

Il progetto vanta come maggior sostenitore la Compagnia di San Paolo ed inoltre è sostenuto dal Ministero dei Beni Culturali, Regione Liguria e in collaborazione con Reclip – Rete del Contemporaneo Piemonte Liguria e Stratagemmi – Prospettive teatrali e coinvolgerà anche quest'anno un target sempre più ampio di spettatori con le ulteriori proposte di FuoriLuogo Kids, del festival internazionale di teatro danza Fisiko! e di tutti i progetti speciali, per far crescere sempre più la comunità, attraverso il linguaggio universale del teatro.

Ad aprire questa stagione al D!alma sarà sabato 19 ottobre Overload, premio Ubu 2018 come migliore spettacolo dell'anno, del collettivo di ricerca Sotterraneo, un ipertesto teatrale sull'ecologia dell'attenzione, per ragionare sulla consapevolezza che fra distrazioni di massa e mutazioni digitali ci muoviamo immersi in un ambiente aumentato dai media e sovrastimolati dalle informazioni, viviamo in uno stato di allerta continua che gli antichi conoscevano solo in battaglia.

Saranno invece presenze straordinarie del teatro-danza nazionali e internazionali quelle che si alterneranno nell'affascinante spazio dell'ex Ceramica Vaccari di Santo Stefano di Magra per la seconda edizione di FisiKo!, rassegna di cattive azioni dal 15 al 17 maggio. Un intero fine settimana con l’energia propulsiva della più irriverente ricerca di teatrodanza contemporanea e con tanti ospiti italiani ed internazionali.

LABORATORI STUDENTI

Non da ultimo, torna anche quest'anno l'immancabile evento/spettacolo di fine anno dei laboratori teatrali con il protagonismo degli studenti degli Istituti superiori della Spezia (guidati nel percorso annuale da Enrico Casale e Renato Bandoli). Dal 2013, dopo le realizzazioni di Klop, Comizi di Primavera, Birdland, Valentin Kabarett, Willy Willy Shake, La nuvola in calzoni (all’interno del progetto Play!) e Trickster – Le avventure di un briccone divino, con oltre 140 ragazzi in scena, sarà proposto un nuovo lavoro che coinvolgerà gli adolescenti spezzini.

FUORI LUOGO KIDS

Spazio agli spettacoli ad alta accessibilità invece, con Fuori Luogo Kids: un teatro di qualità rivolto all’infanzia per iniziare a declinare i linguaggi dell’arte scenica in una prospettiva più ampia e profonda dell’offerta educativa e culturale per la cittadinanza. Si comincia dai 3 anni in su al Teatro degli Impavidi (1 e 2 dicembre) e a Teatro Astoria di Lerici (4 dicembre) con I Teatri soffiati e Finisterrae Teatri con Il famoso Canto di Natale del signor Dickens per continuare con il Coro De Andrè con Momo – tutto il tempo del mondo (9 e 10 febbraio agli Impavidi e 11 a Lerici). Dai 7 anni in su con Compagnia Factory e il loro Mattia e il nonno (8 e 9 marzo agli Impavidi) mentre Scenamadre propone alle scuole medie inferiore Tre (20 gennaio agli Impavidi e 21 gennaio a Lerici).

INCONTRI CON GLI ARTISTI

Da quest’anno Fuori Luogo proporrà una serie di appuntamenti durante i quali gli artisti in residenza presenteranno al pubblico, a operatori e critici teatrali gli “studi” o “prove aperte” dei loro lavori, prima che debuttino come spettacoli. Saranno occasioni importanti per poter dar luogo a un confronto tra artisti, spettatori e operatori durante determinate fasi di lavoro intermedie del processo creativo e produttivo delle loro opere. Gli artisti in residenza per la prossima edizione del progetto saranno: Francesco Alberici con il progetto Diario di un dolore, Generazione Eskere con il progetto Pinocchio, Gianluca Stetur con un progetto in via di definizione ed Enrico Casale con il progetto Il metodo svelato.

PROGETTO RECLIP

Novità di questa edizione sarà anche il progetto RecLiP - Rete del contemporaneo Liguria-Piemonte, nato come sodalizio tra tre realtà dislocate sui territori di Liguria e Piemonte: Gli Scarti (La Spezia), Kronoteatro (Albenga) e il Teatro della Caduta/Concentrica (Torino). Coordinatrici dell’Osservatorio di ReCLiP saranno Maddalena Giovannelli e Francesca Serrazanetti di Stratagemmi-Prospettive teatrali. Un osservatorio sulla scena, un’agorà allargata di riflessione e dibattito, un laboratorio di scrittura e critica teatrale. Una redazione, due stagioni e un festival: la rivista Stratagemmi propone per l’anno 2019/2020 un percorso trasversale di lettura critica ed educazione allo sguardo intorno a Festival Concentrica (Torino) e alle stagioni di Fuori Luogo (La Spezia-Sarzana) e Kronostagione (Albenga). Una redazione itinerante, formata da studenti ma non solo, rifletterà sugli spettacoli, darà voce agli artisti e al pubblico, racconterà le atmosfere fuori e dentro la sala. Gli articoli saranno pubblicati online su Stratagemmi.it e daranno vita a un giornale cartaceo.

ABBONAMENTI

Per gli abbonamenti alcune novità rispetto agli altri anni: i posti saranno numerati e ogni abbonato potrà scegliere il suo posto per l'intera stagione, l'abbonamento è fisso e comprende gli 8 spettacoli indicati che si terranno presso il D!alma (e dà diritto al biglietto ridotto sugli altri spettacoli in programma), sarà possibile pagare con il POS, si potranno utilizzare i Bonus Cultura: Carta del docente e 18 App. Per gli abbonamenti: al Teatro Impavidi di Sarzana (martedì, mercoledì, giovedì e sabato 9.30-12.30 e giovedì anche il pomeriggio 16-19), al Dialma di Fossitermi (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.30-12.30 o su appuntamento al 375 5714205). biglietti dei singoli spettacoli saranno invece disponibili anche allo Iat Sarzana Turismo e al Teatro Civico della Spezia

o online sul sito Vivaticket.it.