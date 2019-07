Brugnato, 20 luglio 2019 - Tornano nel Levante della Liguria, la regione di cui sono originari, a quasi due anni dal concerto del settembre 2017 in piazza Verdi, inserito nel cartellone dell’Estate Spezzina.

Questa sera alle 21 gli Ex-Otago saranno i protagonisti della quarta data delle Summer Nights – Racconti d’autore in musica e parole, che propone nella location del 5Terre Outlet Village di Brugnato una serie di appuntamenti con i big della canzone italiana, tutti ad ingresso gratuito.

Un cambio di rotta che accontenterà una fetta di pubblico diversa dopo quella devota al nazionalpopolare che ha assistito con entusiasmo alle date di Riccardo Fogli e Al Bano.

La formazione genovese, attualmente impegnata nel tour “La Notte chiama”, in cui non è inserita la data in Val di Vara, sta ottenendo consensi crescenti ed è ormai un punto di riferimento nel panorama della nuova onda indie pop e rock italiana.

La partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Solo una canzone” – divenuto uno dei loro successi più amati, insieme a singoli quali “Questa notte” e “Quando sono con te” - ha ulteriormente consolidato la schiera di fan del gruppo, reduce dal successo del suo sesto ed ultimo album “Corochinato”, un Lp dal titolo che omaggia un vino aromatizzato tipico della tradizione della Lanterna.

Se sono diventati famosi per il grande pubblico negli ultimi anni, gli Ex-Otago hanno in realtà una lunga storia alle spalle: nati come trio acustico nel 2002 a Genova, si sono esibiti, oltre che nel più famoso palco d’Italia, in importanti festival e locali in tutto il paese.

Oltre a suonare alcune canzoni, la band si racconterà, intervistata dalla speaker radiofonica Vanessa Grey di Radio Number One, media partner della rassegna che il 22 luglio trasmetterà la replica dell’evento sulle sue frequenze alle 22.

In occasione del concerto e dei saldi, i negozi dell’Outlet Village resteranno aperti fino alla mezzanotte. Protagonista del prossimo appuntamento con le Summer Nights sarà il gruppo partenopeo The Kolors, che sarà a Brugnato sabato 27 luglio.

Chiara Tenca