Firenze, 3 agosto 2019 - Agosto è il mese delle sagre. La Toscana è la regione delle sagre. Fate voi l'addizione, noi vi diamo il risultato: una mappa sterminata di eventi. Ecco settanta feste e sagre che in questo fine settimana (e dintorni) sono disseminate per tutta la regione. Buon appetito.

AREZZO

Sagra della ranocchia/1. Fino a domenica 4 agosto a Lierna (Poppi) 37ª Sagra della Ranocchia. Stand aperti cena dalle 19,30, la domenica anche a pranzo dalle 12.30. Musica dal vivo, mercatino e mostre d'arte.

Sagra della ranocchia/2. Dal 31 luglio al 4 agosto a Brolio, Castiglion Fiorentino, Sagra della Ranocchia. Non mancheranno alcuni prodotti tipici della regione. Musica dal vivo per ballare e giochi per bambini.

Sagra della Tagliata/1. Fino al 4 agosto al campo sportivo di Lucignano la Sagra della Tagliata. Stand aperti dalle 20, nel menu i sapori della Valdichiana con la tagliata a fare da regina. Musica e spettacolo inclusi.

Sagra della tagliata/2. Fino 4 agosto ad Agazzi, frazione di Arezzo, sagra della tagliata. Stand aperti dalle 19,30 con sapori della Valdichiana a fare da protagonisti.Musicfa dal vivo.

Bisteccata/1. Domenica 4 agosto a Loro Ciuffenna la Bisteccata sul Ciuffenna, a partire dalle 19. Musica dal vivo.

Bisteccata/2. Dal 2 al 4 agosto a Chitignano la Bisteccata tutte le sere dalle 19,30. Bistecca e specialità del Casentino nel menu. Alla Pro loco non mancherà il ballo.

Sagra del piccione. A Montecchio (Cortona), fino al 4 agosto si tiene la Sagra del Piccione. Piatti tipici della tradizione, musica, giochi e spettacoli. Stand aperti dalle 19. Appuntamento al campo sportivo "Viti".

Festa della Ruota. Fino al 4 agosto a Badia a Ruoti (Bucine) la Festa della Ruota con stand dalle 19,30 e specialità toscane nella carta. Mostre, musica e visite guidate all'abbazia di San Pietro.

FIRENZE

Sagra della Bistecca/1. Da sabato 3 a domenica 18 agosto a Galleno (Fucecchio) la Sagra della Bistecca. Non mancano altre specialità al campo sportivo del paese, con stand dalle 20. Musica dal vivo.

Sagra della Bistecca/2. A Pietramala (Firenzuola) sabato 3 agosto la Sagra della Bistecca con stand aperti dalle 19.

Sagra della piadina fritta. Domenica 4 agosto a Crespino Del Lamone (Marradi) la sagra della piadina fritta. Atmosfere romagnole in unangolo di Toscana.

Sagra del farro bio. A Traversa (Firenzuola) sabato 3 e domenica 4 agosto la sagra del farro biologico (che sarà anche in vendita). Stand aperti dalle 19, la domenica anche a pranzo. Musica dal vivo.

Renai. Al parco dei Renai il BeerRrenai Music Summer Fest, fino al 4 agosto con birra protagonista. Musica e molto altro. Ingresso dalle 17.

Coccoli & Leone. A San Casciano Val di Pesa (giardini piazza della Repubblica) il 3 e il 4 agosto Coccoli & Leone coi prodotti della zona e tante occasioni di svago. Si parte dalle 19 (la domenica anche a pranzo dalle 12).

Festa dei commercianti. Mercoledì 7 agosto a Firenzuola la Festa dei Commercianti, con apertura dalle 20, piatti locali e musica dal vivo.

Sant'Amato a tavola. A Sant'Amato (Vinci) nei giorni 2-3-4 e 9-10-11 agosto Sant'Amato a Tavola. Specialità del Montalbano, musica e spettacoli.

Sagra della Lepre. Dal 6 all'11 agosto a Gambassi Terme la agra della Lepre, specialità toscane e pizza.

Sagra del tortello. A Sagginale (Borgo San Lorenzo), dal 2 al 4 e dall'8 al 15 agosto, il tortello mugellano protagonista insieme alla carne alla brace. Stand aperti dalle 19, la domenica e per Ferragosto anche a pranzo dalle 12.

GROSSETO

Festa nell'aia. Dal 2 al 4 agosto a Grancia (frazione di Grosseto) la Festa nell'Aia. Stand aperti dalle 19,30.Piatti tipici della Maremma come i tortelli maremmani, musica dal vivo e la rievocazione della trebbiatura storica domenica alle 17.

A tutta birra. Dal 2 al 4 agosto a San Quirico (Sorano) A Tutta Birra, con musica rock e stand nella piazza del paese. Stand dalle 19, spettacoli dalle 22.

Sagra della Lasagna. Dal primo al 4 agosto a Pancole (frazione di Scansano) Sagra della Lasagna. Stand aperto dalle 19,30, la domenica anche a pranzo dalle 12,30. E subito dopo spazio alla Fiera del Dolce, con il ricavato destinato alla parrocchia di Pancole. Musica a ttrazioni.

Medioevo nel Borgo. Dal 2 al 4 agosto a Roccatederighi (Roccastrada ), Medioevo nel Borgo. Piatti tipici tradizionali e ricette medievali.

Sagra della ribollita. A Ribolla (frazione di Roccastrada) Sagra della Ribollita dal 2 al 4 agosto. Appuntamento nel piazzale della Paga. Stand aperti dalle 19,30, musica e ballo.

Sagra della ricotta. A Stribugliano (frazione di Arcidosso) sabato 3 e domenica 4 agosto la Sagra della Ricotta nella piazza del paese con stand aperti dalle 19,30 e la domenica a pranzo dalle 12,30.

Festa maremmana. Dal 31 luglio al 6 agosto a Bagno di Gavorrano la Festa Maremmana. Specialità gastronomiche della Maremma e tradizioni contadine.Stand aperti dalle 19,30,musica e giochi.

Sagra della trippa. A Montemerano (frazione di Manciano) la Sagra della Trippa fino al 4 agosto, con frattaglie e piatti per chi ama altro. Si beve il Morellino di Scansano. Appuntamento all'hotel L'Oliveto dalle 19,30, musica e intrattenimento.

Sagra del Tortello, Strozzaprete e Lumacata. La Maremma protagonista a Campagnatico fino al 4 agosto con la Sagra del Tortello, Strozzaprete e Lumacata. Musica dal vivo.

Sagra dei pici. Dal 3 al 10 agosto a Marsiliana (frazione di Manciano) la Sagra dei Pici. Stand aperti dalle 19,30 , musica dal vivo e ballo. Ci sono anche giochi per bambini.

Sagra della Bistecca . A Montieri domenica 4, domenica 11, giovedì 15 e domenica 18 agosto carne alla brace protagonista. Appuntamento al castagneto Il Piano, al fresco degli 850 metri sul livello del mare, sia a pranzo dalle 12 che a cena dalle 19,30. Per Ferragosto bus navetta gratuito dalle 10 alle 21.

Sagra del Maccherone. A Sassofortino (Roccastrada) dal 3 al 5 e dal 9 al 15 agosto la Sagra del Maccherone. Nel Parco comunale della Fonte di Vandro ricette tipiche della Maremma con stand aperti dalle 19,30 e la domenica e a Ferragosto anche a pranzo dalle 12,30.

Sagra del Tortello Capalbiese. Dal 5 all'11 agosto a Capalbio Scalo Sagra del Tortello Capalbiese. Dalle 19,30 aprono gli stand. Musica, ballo e giochi per bambini.

Sagra del Moscardino e del Polpetto. Dal 2 al 4 e dal 7 al 10 agosto a Talamone (frazione di Orbetello) la Sagra del Moscardino e del Polpetto nella sede di via Cala di Forno, aperta per cena. Musica dal vivo

LIVORNO

Festa della Pallavolo. Fino al 4 agosto a Riotorto (Piombino) alla Festa della Pallavolo, specialità della Val di Cornia, nella pinetina di Riotorto, con specialità del luogo, musica dal vivo e ballo liscio.

Sagra del Cacciucco. Al Parco delle Sughere a Donoratico (Castagneto Carducci) dal 5 all'11 agosto la Sagra del Cacciucco. Non mancheranno altre specialità di pesce. Stand aperti dalle 19,30, sabato e domenica anche a pranzo. Ballo liscio, giochi e stand vari.

LUCCA

Sagra della Zuppa alla Paesana. A Santa Maria del Giudice (frazione di Lucca) dal 2 al 4, dal 9 all'11 e dal 16 al 18 agosto la Sagra della Zuppa alla Paesana. Piatti tipici, musica. e ballo.

Sagra del pesce. Dal 2 al 21 agosto a Lido di Camaiore sull'Aurelia ancgolo via Fratelli Rosselli la Sagra del Pesce. Si parte tutte le sere alle 20, specialità di pesce, musica e giochi con animazione. Organizza la Pubblica Assistenza di Lido di Camaiore.

Il Gusto fa Festa. Dal 19 luglio al 4 agosto a Lido di Camaiore Il Gusto fa Festa, sagra dedicata alle specialità del posto. Organizza la Misericordia. Eventi sportivi e musicali, spazio per bambini.

Festa del pesce. Festa del Pesce a Montramito (frazione di Massarosa) da martedì 6 a domenica 18 agosto con spacilità di pesce della Versilia. Appuntamento in località La Gulfa.

Sagra della Polenda a Palle. Dal 3 al 18 agosto a Spianate (frazione di Altopascio) la Sagra della Polenda a Palle. Dalle 19,30 polenta, dalle 21 il luna park musica, ballo, teatro.

Sagra del Pesce e Patate di Barga. Dal primo al 16 agosto sagra del pesce e patate rigorosamente fritti. Nei giorni 2-3-4 e 9-10-11 agosto sarà attiva anche la sagra senza glutine. Stand aperti dalle 19,30. Musica dal vivo e balli.

Festa dei Pastori. Domenica 4 agosto a Le Prade Garfagnine (Fosciandora) la Festa dei Pastori con specialità della Garfagnana. Raduno alle 9, messa alle 11, alle 12,30 pranzo a base di prodotti tipici. La festa proseguirà nel pomeriggio con altri momenti di condivisione e divertimenti. Alle Prade Garfagnine si arriva con mezz'ora di auto dalla frazione La Villa, sul confine con la provincia di Modena.

Sagra dell'Ardore. Sagra dell'Ardore a Querceta (frazione di Seravezza) nei giorni 1-2-3-4 agosto in un uliveto secolare, con specialità della Versilia. Tutte le sere animazione con attrazioni e giochi per bambini, musica dal vivo e balli. Stand aperti dalle 20. Per arrivare alla sagra, dalla via Aurelia si supera il cavalcaferrovia verso Seravezza fino alla località Marzocchino.

Sagra del Fungo Porcino con Polenta . Finisce domenica 4 agosto la Sagra del Fungo Porcino con Polenta a Massa Macinaia (Capannori). La sagra avrà luogo ogni sabato e domenica, per cinque week-end in tutto. Specialità della cucina lucchese. Stand aperti dalle 19,30, orchestre di liscio e ricavato destinato alla Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto.

Sagra della Pupporina e del Tordello. A Bozzano (frazione di Massarosa) fino al 15 agosto la tradizionale sagra della pupporina (dolce dalla forma rotonda, preparato secondo tradizione dalle donne del luogo in onore di San Bartolomeo). L'altra specialità in tavola è il tordello. Aperto tutti i giorni a cena. A seguire, sono previsti spettacoli di intrattenimento, balli, giochi di tombola.

Sagra della zuppa. La Sagra della Zuppa ad Aquilea (frazione di Lucca nei pressi di Ponte a Moriano) nei giorni 2-3-4 e 9-10-11 agosto. Stand aperti tutte le sere dalle 19, musica per ballo liscio e giochi per bambini. Per raggiungere Aquilea da Lucca bisogna seguire le indicazioni per la SS 12 del Brennero, in direzioni nord. Una volta instradati sulla statale, sarà sufficiente seguire le indicazioni locali per Aquilea.

Sagra delle Crisciolette. Sagra delle Crisciolette a Cascio (frazione di Molazzana) dal 2 al 4 agosto. Stand gastronomici e animazione. La criscioletta è una cialda ottenuta da un impasto di farina di granturco e grano duro, che si accompagna a formaggi e salumi. Musica e ballo.

Festa medievale. Sabato 3 e domenica 4 agosto a Castiglione Garfagnana la Festa Medievale. Sabato alle 19 la Cena nelle Osterie e l’intrattenimento con giullari, musici e artisti di strada, cui seguirà alle 23,30 l'assalto alla rocca. Domenica alle 12 pranzo, alle 16 spettacoli e divertimenti. Dopo la Cena nelle Osterie, in programma dalle 19, altre iniziative fino allo spettacolo pirotecnico conclusivo, alle 23.

Passeggiata Degustativa. Domenica 4 agosto a Pieve Fosciana Passeggiata Degustativa con Formenton 8 File. Tra le campagne locali i partecipanti potranno apprezzare le virtù di questo mais, alla base di gustosi piatti della tradizione toscana. Dalle 18 la degustazione dei prodotti a base di questo mais, disponibili presso gli stand gastronomici allestiti in aie contadine. Dalle 17 mercatino dei prodotti tipici e artigianali lungo la via principale del paese.

MASSA CARRARA

Sagra del Panigaccio. A Podenzana dal 3 al 5, dal 9 all'11 e dal 14 al 18 agosto Sagra del Panigaccio, tradizionali focacce non lievitate a base di acqua, farina e sale diffuse in Lunigiana e nella Riviera Ligure di Levante. La sagra si svolge nelle strutture all'aperto in località il Gaggio, nei pressi del Santuario della Madonna della Neve. Stand aperti dalle 19. Musica dal vivo.

Sagra di Canevara. Da venerdì 2 a domenica 11 agosto a Canevara (frazione di Massa) sagra dei prodotti tipici della frazione apuana. L'evento si terrà nel campetto e nel salone parrocchiale di Canevara, tutte le sere dalle 19.

BeeRiver. Sabato 3 e domenica 4 agosto a Pontremoli la prima edizione estiva di BeeRiver, manifestazione dedicata alla birra artigianale con dieci i birrifici selezionati. Cconcerti blues dalle 22. Stand aperti sabato dalle 13 alle 1 e domenica dalle 13 alle 24.

Muscolata. A Sorgnano (Carrara) sabato 3 agosto la Muscolata organizzata dalla Pubblica Assistenza di Carrara nella sede di Sorgnano. Dalle 20.30 cena a menù e prezzo fisso di 20 euro e con le porzioni a discrezione dei partecipanti; infatti, l'evento è pubblicizzato niente di meno che come "la più grande abbuffata di muscoli mai vista!". Occorre prenotare in anticipo il biglietto contattando la Pubblica Assistenza di Carrara al telefono 335 5299809.

Sagra della torta. A Canepari (frazione di Fosdinovo) sabato 3 e domenica 4 agosto la Sagra della Torta con la gastronomia tipica della Lunigiana in tavola. Stand aperti dalle 19 e la domenica anche a pranzo dalle 12. Previste anche attività per i bambini. La festa continua poi per i più grandi con musica dal vivo e altre attrazioni fino a tarda notte.

Sagra dei vecchi sapori della Brugiana. A Bergiola Maggiore (frazione di Massa) la Sagra dei vecchi sapori della Brugiana, sabato 3 e domenica 4 agosto. Gli stand gastronomici apriranno dalle

PISA

Sagra del Cunigliolo Fritto. A La Serra (frazione di San Miniato) la Sagra del Cunigliolo Fritto. L'evento si terrà ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica dal 1° al 25 agosto e inoltre anche nel giorno di Ferragosto. L'evento si tiene presso il tendone delle feste allestito dal Circolo ARCI e dall'Associazione La Serra Insieme, enti molto attivi in paese.

Arci in Festa. Dal 2 al 4 agosto a Villamagna (frazione di Volterra) Arci in Festa specialità toscane, anche vegane e vegetariane. Stand aperti dalle 20. Musica e ballo.

Festa dell’Estate. Dal 1° al 5 agosto a Perignano (frazione di Casciana Terme Lari) Festa dell’Estate. Menù ricco di specialità ittiche. Durante le serate di festa, poi, resteranno aperti anche il bar e la pizzeria. Nel corso della Festa dell’Estate a farla da padrona sarà la musica per tutte le età.

Sagra del Fungo Porcino. A Cascine di Buti (frazione di Buti) da venerdì 2 a domenica 4 agosto la Sagra del Fungo Porcino. L'evento ha luogo presso lo spazio sagre nella zona sportiva di Cascine di Buti.

Sagra del Totano Fritto. A Bientina il 3-4 agosto la Sagra del Totano Fritto. Spazio giochi per bambini.

Festa del Contadino. Nei giorni 2, 3 e 4 agosto a Villa Campanile (frazione di Castelfranco di Sotto) Festa del Contadino. Dalle 19 l’apertura degli stand gastronomici.Musica e ballo.

Agrifiera Riparbellina. Dal 3 al 5 agosto a Riparbella Agrifiera Riparbellina con tantieventi e specialità locali, luna park con giostre gonfiabili e altre attrazioni. La domenica anche a pranzo dalle 12,30. Le serate proseguono poi in allegria con spettacoli, musica e animazione.

Sagra "Be' Mi' Tempi". Fino al 6 agosto a Zambra (frazione di Cascina) la Sagra "Be' Mi' Tempi". Negli stand gastronomici cacciucco, le anguille fritte, la zuppa di 'avolo e molto altro ancora. Musica e ballo.

PISTOIA

Fiera di Lamporecchio. Fino al 7 agosto si tiene la Fiera di Lamporecchio. Musica live, uno spazio interamente dedicato ai giovani e lo street food per le vie del centro. Un posto d'onore lo avrà certamente il brigidino, il dolce di Lamporecchio famoso in tutta Italia, che verrà distribuito per le vie del paese durante la serata del martedì. Qui il programma completo della Fiera.

Aiale Sotto le Stelle. Sabato 3 agosto a Prataccio (frazione di San Marcello Piteglio) Aiale Sotto le Stelle, evento enogastronomico in notturna e sotto il cielo stellato della Toscana.

Sagra del Cinghiale. Dal 2 al 4 agosto a Pietrabuona (frazione di Pescia) la Sagra del Cinghiale. Tutte le sere dalle 20 apertura degli stand, a farla da padrone sarà il cinghiale.

PRATO

Sagra del cinghiale. Il 3 e il 4 agosto a Montepiano (frazione di Vernio) la Sagra del Cinghiale. Stand aperti dalle 19, la domenica anche a pranzo, con apertura alle 11.

SIENA

Giostra di Simone. Domenica 4 agosto a Montisi (Montalcino) la Giostra di Simone. Il programma della Giostra di Simone prevede la sfida tra i cavalieri delle quattro contrade che si svolgerà domenica 4 agosto alle 18,30. Fino all'8 agosto lo stand gastronomico offrirà prodotti tipici. Spettacoli medievali, momenti musicali e mostre artigianali.

Festa di San Lorenzo. Il 4 e dal 9 all'11 agosto a Valiano (Montepulciano) la Festa di San Lorenzo. Eventi a tema enogastronomico, dedicati in particolare ai vini DOC e DOCG di Montepulciano. Da segnalare innanzi tutto, nella serata del 10 agosto, la Cena di San Lorenzo “Sotto le Stelle” nel Castello di Valiano, a base di prodotti tipici, per la quale si consiglia la prenotazione. .

Sagra del Crostino e dei Pici fatti a mano. Nei giorni 3 e 4 agosto a Castiglione d'Orcia la Sagra del Crostino e dei Pici fatti a mano. Stand aperti dalle 19. La domenica anche a pranzo dalle 12.

Sagra del ciaccino. Sagra della Ciaccino a Ciciano (frazione di Chiusdino) dal 2 al 4 agosto.