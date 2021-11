Firenze, 25 novembre 2021 - Giornalista e saggista con uno spiccato senso descrittivo, Riccardo Bigi ha orientato negli ultimi anni i suoi interessi espressivi verso la drammaturgia e la narrativa, con un gusto onirico che fa da tramite, da ponte, verso qualcosa che ci supera; una trascendenza che entra nella storia anche quando sembra che l'iniziativa sia solo nostra.

Giovedì 25 novembre 2021 alle ore 17.30, nella giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne, viene presentato il nuovo libro di Bigi, edito da Lef, e intitolato 'La ragazza della cupola'. La scelta del luogo è caduta sull'Antica Canonica di San Giovanni (in piazza San Giovanni 7 - Firenze) messa a disposizione dall'Opera del Duomo di Firenze. Insieme all'autore intervengono il filosofo e scrittore Sergio Givone e l'editore Giannozzo Pucci. Modera: Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi.

Bigi mette come davanti a un doppio specchio le figure di Jacopo, un giovane quattordicenne che lascia il Casentino per lavorare nel cantiere da cui sarà forgiato il Duomo di Firenze, laddove una volta c'erano i cimiteri della città, e Giacomo che, dall'altra parte del vetro, vende souvenir in un negozio vicino alla cattedrale. La sua vita cambia quando incontra la misteriosa ragazza della cupola.

Michele Brancale



