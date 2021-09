Firenze, 19 settembre 20221 - Storia e aneddoti, architetture e monumenti, fauna e botanica del Parco delle Cascine narrati da professori universitari, artisti, architetti, nel corso di gite in bici. Prende il via domenica 19 settembre Green Park, quattro appuntamenti a ingresso libero organizzati da Ultravox Firenze – lo spazio estivo accanto all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale – e Publiacqua, alla riscoperta del polmone verde di Firenze. Appuntamento alle 18,30 al Prato delle Cornacchie, durata un’ora circa, la partecipazione è gratuita e sono disponibili 20 biciclette, anche se è consigliato l’utilizzo di un mezzo proprio. Si consiglia la prenotazione, via email a info@lenozzedifigaro.it. Al termine spettacolo, aperitivo gratuito e una borraccia in regalo. Inaugura domenica 19 settembre l’artista Gianmaria Vassallo con un percorso-spettacolo intriso di racconti, stornelli e canzoni legati al Parco.

Lunedì 20, sempre dalle 18,30, la storia e le strutture delle Cascine, insieme a Mariachiara Pozzana, architetto specializzato in giardini storici. Professore di botanica ambientale, Federico Selvi ci svelerà giovedì 23 il complesso biosistema del Parco. Al futuro sostenibile delle Cascine è dedicato l’appuntamento di domenica 26 settembre, insieme alla professoressa Francesca Parotti. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra, Toscana Aeroporti.

