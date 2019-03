Firenze, 2 marzo 2019 - Tra balli in maschera, piogge di coriandoli e sfilate, oggi e domani la città è tutta in festa per il Carnevale con tanti eventi nei quartieri. A cominciare dal Carnevale dei bambini dell’associazione Borgognissanti, che oggi dalle 14 alle 18 animerà piazza Ognissanti con animazioni no stop, spettacoli circensi, laboratori ludici e gonfiabili, trucca bimbi e burattini.

E poi le musiche degli Sbandieratori e dei musici della Signoria di Firenze, uno spettacolo di danza giapponese, la presenza delle originalissime maschere piemontesi di Buscaja e della Bella Antilia e un fantastico trenino elettrico, che accompagnerà grandi e piccoli. La manifestazione, curata dall’associazione Borgognissanti presieduta da Fabrizio Carabba e patrocinata dal Comune, rientra quest’anno nel programma della XIX Festa della Toscana.

Protagonista della festa sarà Stenterello, la cui maschera messa a punto dal gruppo Atelier dell’istituto Cellini sarà bruciata a fine serata con tanto di ceneri sparse in Arno come vuole l’antica tradizione fiorentina. Sempre oggi a Villa Arrivabene in piazza Alberti dalle 15 alle 19 laboratorio, concorso a premi e pentolaccia. Il Carnevale di Messer Arlecchino anima piazza delle Medaglie d’Oro dalle 14,30 con giocoleria, merenda, tombola e laboratorio di maschere. Giochi e tanto divertimento al giardino del Lippi dalle 15.30, con merenda offerta dal circolo ricreativo Lippi.

Dalle 15 party di Carnevale per famiglie a ingresso libero all’Sms Rifredi, mentre a Peretola per il Carnevale di Pinocchio nel borgo di Brozzi ci saranno anche la Fata Turchina, la balena e il grillo parlante, mentre al centro età libera Viuzzo delle Calvane dalle 15.30 spettacolo e poi cenci per tutti. Un colorato corteo di Carnevale animerà dalle 16,15 le vie del Galluzzo, e molto attesa alle 14,30 la sfilata di Nave a Rovezzano, con lotteria e merenda per tutti. Per i più piccoli alla ludoteca Il Castoro di piazza Bartali spettacolo interattivo ‘Guazzabuglio di Carnevale’, letture animate dalle 10,30 alla biblioteca Buonarroti e laboratorio sui costume da supereroi alle 16 alle Oblate. Ma grazie a Roller Club il Carnevale è anche sui pattini, con raduno domani alle 14 alle Pavoniere, per sfilare sui roller mascherati.

Domani torna dalle 14,30 il Carnevale in piazza Santa Croce con musica, giocolieri e marionette, mentre al parco d’Arte Pazzagli dalle 15 alle 18 il CarnevaleEcorinascimentale con le ironiche ‘Maschere Singole’ del Carnevale di Viareggio, spettacolo di magia e Carnival Dog per gli amanti degli animali. Grande festa al giardino di via Allori dalle 15,30, mentre a Novoli dalle 15 gran corteo mascherato ‘Carnevale di pace’ promosso dall’associazione San Donato, con balli brasiliani in piazza.

È dedicato agli usi e costumi del mondo il carnevale che domani animerà Gavinana, mentre il Paracadute di Icaro alla scuola San Brunone al Galluzzo organizza una grande festa per famiglie. Tanti gli appuntamenti domani anche nel’hinterland, come il Carnevale di San Mauro a Signa con sfilata di carri per le vie del paese, trenini e stand gastronomici.

Sempre domani in piazza Peruzzi all’Antella festa di carnevale dalle 15 con l’animazione dei ragazzi della parrocchia e la musica della Filarmonica Cherubini. Merenda, cenci e schiacciata per i bimbi e gara di raccolta dei coriandoli. Organizza il Comitato Vivere all’Antella. In caso di maltempo, si svolgerà all’Acli.

A Calenzano è la volta del Carnevale medioevale con corteo storico, i musici, giochi e il rogo di Re Carnevale. Grande festa con balli e risate a Borgo San Lorenzo, giochi e trenino per il carnevale di Sesto Fiorentino e la banda dei carrettieri Premilcuore a Dicomano. A Figline la sfilata dei carri dall’Oratorio Don Bosco, e a Incisa una sfilata di bambini in maschera che attraverserà tutto il centro cittadino fino a piazza Auzzi dove fra un’esibizione di zumba e l’altra verranno premiate le maschere più belle.

Maurizio Costanzo