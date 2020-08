A Marcialla si rende omaggio a Fabrizio De André

Barberino Val d'Elsa (Firenze), 29 agosto 2020 - La musica per raccontare Fabrizio De André alla rassegna "Teatro e Musica all’aria aperta”, la prima stagione estiva del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla.



Domenica 30 agosto alle 21,30 nel Giardino della Parrocchia è in programma il concerto degli In_Doc dal titolo "In direzione Ostinata e Contraria", con Gabriele Scivoletto alla fisarmonica, Angela Tomei al violino, Luca Cambi al basso, Giuseppe Galgani alla chitarra, Marco Cencetti alla voce e chitarra e Leonardo Ciampalini alle percussioni. In caso di pioggia il concerto verrà rinviato a giovedì 3 settembre.



Il grande ed indimenticato Fabrizio De André viene reinterpretato in chiave acustica con arrangiamenti inediti e originali. La musica e la poesia dei testi si uniscono alla varietà stilistica degli In_Doc, che con gusto e l’aggiunta di una grande passione per il cantautore genovese riescono a dare vita ad un sound ricco ed emozionante come quello di un’intera orchestra. La scaletta ripercorre i momenti principali della discografia di Faber, dai primi successi come “Bocca di rosa”e ”via del Campo” ai più recenti “Crueza de ma” e “Don Raffaè” non tralasciando capisaldi come “La guerra di Piero”, “La canzone di Marinella” e “Il Pescatore”.



Il programma completo si trova su www.teatromargherita.org. Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 393 8295008. Le prenotazioni saranno nominative e non cumulative. E’ obbligo rispettare le distanze sociali e igienizzare le mani all'ingresso, come da normative vigenti.



‘Teatro e Musica all’aria aperta” è una mini stagione variegata, che si rivolge a molti, che guarda con particolare interesse alle famiglie, ma non dimentica di mettere in carnet proposte di nicchia per appassionati di prosa e musica.



Il cartellone prosegue in qualche modo quello della stagione invernale che a causa di Covid-19 è stato interrotto annullando molte delle date in programma. Una condizione necessaria che ha dato vita, però, ad una nuova parentesi sotto le stelle che si pone come una prima e stimolante volta all’aperto del Regina Margherita.



A cura dell’associazione culturale “Marcialla”, con il contributo e la collaborazione dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di Certaldo e della Regione Toscana. Direzione artistica di Gianfranco Martinelli.





Ilaria Biancalani

© Riproduzione riservata