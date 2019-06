Capraia e Limite, 19 giugno 2019 – Un compleanno speciale per due giorni di festa tra sport, cultura e buon cibo. Le Astro Dragon Ladies compiono sette anni e sarà grande festa sabato 22 e domenica 23 giugno. Protagoniste sono loro, il gruppo di donne operate di tumore al seno che fanno fisioterapia a bordo del dragon boat, un’imbarcazione lunga 12,66 metri con la testa e la coda a forma di drago, sospinta da venti atlete che pagaiano al ritmo scandito del tamburino e guidate dal timoniere a poppa che tiene la direzione con un remo di circa tre metri. La festa del loro compleanno sarà un’ulteriore occasione per divulgare il messaggio che dal cancro al seno si può guarire e incoraggiare le donne che hanno superato la malattia a fortificare il fisico e la mente e tutte le altre a fare prevenzione. Il programma delle due giornate avrà un target ormai consolidato che è quello di unire sport, cultura, musica e soprattutto divertimento e gioia di vivere in compagnia delle Donne in Rosa e dei loro amici e sostenitori.

Saranno presenti le rappresentanti di alcune squadre italiane: Florence Dragon Lady di Firenze, Donna Più Lilt-Latina e Pink Amazons di Milano Sabato 22 giugno, le Astro Dragon Ladies con le loro Amiche Rosa saranno a Vinci a rendere omaggio al grande Leonardo con un piccolo evento aderendo alle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del Genio. Alle ore 16 saranno ricevute dal vice sindaco Sara Iallorenzi, che farà loro visitare i Musei Leonardiani. Visita anche al Battistero della chiesa di Sant’Andrea, dove è stato battezzato Leonardo. Durante il percorso saranno guidate da Leonardo da Vinci in persona. Alle 18 in Piazza Guazzesi ‘Le Dragonesse leggono Leonardo’.

Dalle finestre delle case circostanti la piazza, leggeranno favole, storie, aforismi scritti dal Genio. Un pomeriggio rosa, quindi, di nuovo a Vinci, che permetterà a queste donne guerriere di trasmettere il messaggio di lotta contro il tumore al seno e nello stesso tempo di omaggiare sì tanta grandezza. Alle 20 a Limite sull’Arno, in piazza Vittorio Veneto, apericena organizzata dalla Casa del Popolo e musica dal vivo con il complesso Isenzavergogna. Domenica 23 giugno sarà interamente dedicata allo sport e al divertimento, presso la sede dei Canottieri a Limite sull’Arno. Alle ore 10 gara di dragon boat delle Donne in Rosa Alle ore 11 gara di dragon boat Supporters. Al termine delle regate ci sarà la cerimonia dei Fiori in memoria delle donne che non sono riuscite a sconfiggere la malattia. Infine, pranzo a La Taverna dei Meli presso il campo sportivo di Limite organizzato da U.S. Limite e Capraia in collaborazione con la dottoressa Stefania Fontanelli e le donne del corso di alimentazione dell’associazione Astro.

Alle gare in Arno prenderanno parte, a dimostrazione del sostegno al progetto, anche i primi cittadini dei comuni di Capraia e Limite, Empoli, Montelupo Fiorentino, Vinci. Saranno in barca a pagaiare nella sezione supporters l’onorevole Dario Parrini, Giuseppe Torchia sindaco di Vinci, Adolfo Bellucci assessore del comune di Empoli, Paolo Masetti sindaco di Montelupo Fiorentino, Rosanna Gallerini assessore Sanità e Politiche Sociali di Capraia e Limite ed Enrico Sostegni, consigliere regionale. Le «dragonesse» sono nate nel 2012 per iniziativa del dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo dell’Ausl Toscana Centro e vice presidente di Astro, l’Associazione per il Sostegno Terapeutico Riabilitativo in Oncologia, di Enrico Sostegni, attuale consigliere regionale ed allora sindaco di Capraia e Limite, e della Storica Società Canottieri Limite, che ospita le atlete all’interno della propria struttura di Limite sull'Arno, in località La Mollaia.. Durante questi sette anni hanno pagaiato sui fiumi, sui laghi e sul mare. Domenica scorsa hanno partecipato a Formia al Trofeo ‘Le Sirene di Ulisse’ dove hanno fatto parte di un equipaggio misto formato da rappresentanti di 4 squadre italiane. È stata la prima gara in mare per queste donne guerriere, terminata con la medaglia d’oro. Un oro simbolico, naturalmente, in quanto le loro competizioni hanno principalmente lo scopo di gareggiare con le altre donne e non contro.

Tutte unite sulla stessa barca a testimoniare che dalla malattia è possibile venirne fuori. Le dragonesse sono competitive sull’acqua come in terra. La barca, l’acqua, il sincronismo e l’amicizia sono gli ingredienti che rendono unico questo sport praticato con allegria ed energia da chi ha conosciuto l’inferno del tumore al seno ed ha sconfitto la malattia. Pagaiare per sconfiggere questo è il loro motto. Vivono questa attività non solo come un percorso personale, ma di condivisione e diffusione della conoscenza, per la sensibilizzazione della prevenzione verso la lotta al tumore al seno rivolgendosi a tutte le donne. Per questo loro impegno, nel 2018, è stato loro assegnato dal Comune di Empoli il premio Una Città per lo Sport «Albano Aramini» per la promozione dello sport a livello sociale.