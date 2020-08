Cerreto Guidi (Firenze), 14 agosto 2020 - La bellezza della lettura, quella capace di emozionare, di far viaggiare nel mondo della fantasia e dei ricordi. E' questa l'assoluta protagonista di un martedì sera d’estate all’insegna dello stare insieme e della magia delle fiabe in programma nei prossimi giorni a Cerreto Guidi.

La data da segnare in agenda è quella del 25 agosto: alle 21.15, la piazzetta del Pozzo al civico 68 della via provinciale Pisana è pronta ad accogliere una nuova tappa del progetto per grandi e piccini ‘Leggere fuori’.

In particolare, la serata vedrà al centro l’evento ‘Omaggio a Gianni Rodari - Filastrocche e brevi racconti’ a cura di Michele Neri. Ad arricchire il programma dell’iniziativa ci penseranno gli interventi musicali a cura di Mirco Dimitrio. L’ingresso è gratuito