Arezzo, 17 maggio 2022 - Torna il Mercato europeo a San Giovanni Valdarno, la celebre kermesse itinerante di operatori stranieri commerciali e di somministrazione su aree pubbliche organizzata da Confesercenti Arezzo, che da giovedì 19 maggio a domenica 22 maggio vedrà oltre 30 operatori presenti in viale Diaz. La manifestazione sarà aperta da giovedì, con orario 18 - 24, mentre gli altri giorni dalle 9 alle 24. L’evento, che ha il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e della Camera di Commercio di Arezzo – Siena nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un mercato artigianale internazionale ricco di cultura e storia. Si potranno gustare le prelibatezze italiane ed europee e ci sarà spazio anche per lo Street Food di qualità, con cucine on the road. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali, in una vera e propria "Food e drink experience". Affinché la manifestazione possa svolgersi al meglio garantendo la sicurezza di tutti i partecipanti, sono stati previsti alcuni cambiamenti alla viabilità cittadina. In particolare in viale Diaz, nel tratto compreso tra corso Italia e la strada regionale 69, dalle ore 6 di giovedì 19 maggio 2022 alle ore 6 di lunedì 23 maggio 2022, sono vietati il transito e la sosta per tutti i veicoli ad esclusione di quelli funzionali allo svolgimento della manifestazione e quelli muniti di regolare autorizzazione alla circolazione. Quest’ultimi potranno transitare nel viale soltanto dalle 24 alle 9 per recarsi nei propri resede privati e garage e sostare sulla pubblica strada per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di carico e scarico. In Lungarno Risorgimento, nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e il civico 14, lato edifici, in via Borsi, nel tratto compreso tra il civico 9 e viale Diaz e in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra il civico ...