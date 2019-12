Pistoia, 12 dicembre 2019 - Per gli organizzatori sarà una festa della vita. Segnatevi questo appuntamento: domani venerdì 13 dicembre “Moda sotto l’albero”, cena di beneficenza e sfilata di moda-spettacolo a favore di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie) organizzati nella Crystal Serra a Toscana Fair, in Via Bonellina 46, in collaborazione col Rotary Club Pistoia - Montecatini. Ma fate in fretta, restano pochi posti disponibili dei 160 che Mati mette a disposizione (per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Lucia al 335 1651741 o Federica al 366 5817848) per quello che si annuncia come uno degli eventi pistoiese del Natale 2019.

Questo il programma: dalle 19.30 accoglienza e flute di benvenuto, alle 20 cena di gala (o momento conviviale, per dirla con le parole della regista Patrizia Barghini), alle 21 sfilata ed esibizione artisti (tra gli altri, il tenore Luca Pacini e la cantante Lisa Sammauro). Presenterà Valentina Pedroni, hanno dato il loro contributo Manteco Spa, Sestante, Mister Wizard e le food blogger Stefania Storai e Valentina Spinetti. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di AIL Onlus – Progetto SARA (sostegno aiuto rimborsi ai malati e ai loro familiari) e AISM Onlus – Progetto Famiglia oltre la sclerosi multipla, di supporto ai nuclei familiari.

La manifestazione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Toscana Fair, a cui hanno preso parte Lucia Cerri di AIL, Federica Panconi di AISM, ma anche Rossella Corsini e Bianca Turini, volontarie AIL, Ilaria Fusco, volontaria AISM, la succitata Barghini e Pierluigi Giannasi in rappresentanza di Mati. “In Toscana la sclerosi è una emergenza sociale con oltre 7500 malati”, il grido di dolore di Panconi. “Confidiamo nella generosità, enorme, dei pistoiesi”, la chiosa di Cerri, che metterà a disposizione delle oltre 40 modelle – donne, in gran parte volontarie, e bambini – gli abiti di alta moda della sua collezione personale.

Gianluca Barni