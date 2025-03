Al Funaro gag, comicità e musica con la coppia d'acciaio Cassi-Brizzi

Pistoia, 13 marzo 2025 - Doppio appuntamento per la Stagione La Via del Funaro dei Teatri di Pistoia al Funaro appunto, curata da Lisa Cantini, venerdì 14 e sabato 15 marzo (ore 20.45), con «Opera Buffa!», che vede il ritorno di Aringa e Verdurini insieme, alias Maria Cassi e Leonardo Brizzi, storico duo di trentennale esperienza. Musica, comicità che arriva dal profondo e che profondamente fa ridere emozionare e talvolta anche commuovere. Perché la comicità è una cosa seria, molto seria se fatta con talento e professionalità energia e rigore: quello che in questi anni gli ex Aringa e Verdurini, Cassi e Brizzi, hanno continuato a portare avanti sempre credendo fermamente nell’importanza del buon teatro e della buona musica.

In «Opera buffa!», una sorta di piccolo “musical”, si scherza attraverso personaggi gag musicali tormentoni, tic umani e non, passando attraverso arrangiamenti musicali che vanno dal jazz alla musica classica e popolare. Poche parole, ma come da solida tradizione di Maria Cassi in questo caso coadiuvata dalla musica del Maestro Brizzi si gioca con la capacità di farsi intendere e divertire da un pubblico internazionale e di ogni età. I biglietti sono in vendita a prezzi compresi tra 9 e 16 euro; prevendite alla Biglietteria del Manzoni in Corso Gramsci 125 (0573.991609/27112) aperta venerdì e sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, oppure alla biglietteria del Funaro, la sera dello spettacolo dalle 19.45. La Stagione La Via del Funaro prosegue mercoledì 26 marzo (ore 20.45) con «L’eccezione e la regola» di Bertolt Brecht, progetto e regia di Renata Palminiello con la collaborazione di Sena Lippi. Lo spettacolo, prodotto da Teatri di Pistoia con il sostegno del Centro di Residenza della Toscana (Armunia CapoTrave/Kilowatt), vede in scena Maria Bacci Pasello, Stefano Donzelli, Marcella Faraci, Mariano Nieddu, Jacopo Trebbi, un gruppo artistico che ha già condiviso progetti di creazione ideati e diretti da Renata Palminiello, che hanno avuto il supporto produttivo di Teatri di Pistoia.