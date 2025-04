Digital marketing e comunicazione, a Pistoia una giornata di colloqui di lavoro

Pistoia, 7 aprile 2025 – Opportunità di lavoro a Pistoia per gli appassionati di digital marketing e comunicazione. Lotrèk, Digital Agency fondata nel 2015 che guida e consiglia le aziende con progetti di digital marketing, garantendo un forte coinvolgimento tra creatività, tecnologia e performance per ottenere una crescita significativa, apre le porte della sede pistoiese e presenta la terza edizione di “Connettivo Day”, un progetto pensato per gli appassionati di digital marketing e comunicazione, dedicato al recruitment di nuovi e giovani talenti da inserire nel team. L’appuntamento è per il prossimo 12 aprile in via Luigi Galvani 15, Pistoia, presso la sede di Lotrèk e si rivolge a tutti coloro che vogliono scoprire più da vicino il mondo di una Digital Company e immergersi nelle dinamiche che contraddistinguono l’agenzia. L’evento consentirà ai partecipanti di inserirsi in un contesto stimolante di networking, che culminerà con dei colloqui conoscitivi in presenza alternati a degli speech tenuti da alcuni membri dell’agenzia, che racconteranno la vita d’agenzia, presentando progetti e case studies. “‘Connettivo’ è un progetto di Lotrèk nato per generare un impatto positivo nel mondo della consulenza e del territorio. Il nostro obiettivo è rafforzare il legame proprio con quest’ultimo, restituendo valore attraverso momenti di incontro e confronto aperti a tutti e a tutte - afferma Filippo Gruni, Ceo di Lotrèk, - Eventi come l’Open Day di Connettivo non hanno infatti solo lo scopo di accogliere nuovi talenti e avviare percorsi di hiring, ma di permettere la condivisione di esperienze e stimolare il networking sul nostro territorio. Il nostro sogno è quello di costruire e diffondere un nuovo approccio al mondo del lavoro, che metta concretamente le persone al primo posto e che si fondi su trasparenza, sostenibilità e condivisione delle conoscenze”, dichiara Gruni. Quest’anno “Connettivo Day” sarà suddiviso in due parti. Nel corso della prima parte, intitolata Career Day, i partecipanti avranno l’opportunità di accedere a dei colloqui conoscitivi in presenza, della durata indicativa di 15 minuti e gestiti da esperti professionisti appartenenti ai team di Performance, Communication, Governance, Technology, Experience Design e Administration, in base alle preferenze espresse dal candidato. Al termine della sessione, i profili ritenuti più in linea con le esigenze dell’agenzia saranno ricontattati per avviare l’iter ufficiale del colloquio. Al Career Day farà seguito una vera e propria festa per celebrare i dieci anni di Lotrèk, durante la quale verranno inaugurati i nuovi spazi. La festa sarà scandita dall’immancabile aperitivo, una preziosa occasione di networking che consentirà ai partecipanti di scambiare opinioni ed entrare in contatto con appassionati e professionisti del settore in un contesto più informale e aperto a tutti, senza necessità di accredito. Informazioni utili. L’evento si svolgerà dal vivo, presso la sede di Lotrèk sita in via Luigi Galvani 15, Pistoia. La partecipazione alla prima parte dell’evento è riservata ai soli accreditati e limitata a un numero massimo di 40 partecipanti, mentre i festeggiamenti per i 10 anni sono a entrata libera. È possibile registrarsi gratuitamente tramite questo link entro e non oltre il 9 aprile. Di seguito, il programma completo della giornata: 13:30 - 14:00 accoglienza e registrazione; 14:15 - 17:00 start colloqui conoscitivi in presenza + talk a cura degli humans di Lotrèk; 18:30 – 22 Start Celebration Happy Birthday Lotrèk, inaugurazione dei nuovi spazi e Free light dinner. È possibile accreditarsi gratuitamente all’Open Day entro il 9 aprile a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-connettivo-day-10-years-celebration-career-day-human-before-digital-1298297706389?aff=oddtdtcreator.