Pistoia, Paola Turci e Gino Castaldo in concerto

Pistoia, 26 luglio 2024 - Il tempo dei giganti. 1979’-’80-’81: i tre anni magici della musica italiana è il nuovo progetto artistico di Paola Turci e Gino Castaldo, che chiude in bellezza martedì 30 luglio alle ore 21.15 alla Fortezza Santa Barbara di Pistoia, Spazi Aperti la rassegna estiva dei Teatri di Pistoia. Spazi Aperti 2024 è resa possibile grazie alla collaborazione e alla disponibilità della Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, dal fondamentale sostegno dei due principali soci di Fondazione Teatri di Pistoia, Comune di Pistoia e Fondazione Caript, della Regione Toscana, con il contributo di Far.com, Unicoop Firenze, Publiacqua e in stretta collaborazione con FRO-Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus. Una collaborazione inedita quella tra la cantante e musicista Paola Turci e il critico musicale tra i più noti d’Italia Gino Castaldo che ha dato vita a questo nuovo progetto che promette di raccontare il triennio magico della musica italiana – gli anni tra il 1979 e il 1981 di Lucio Dalla, Pino Daniele, Fabrizio De André, Vasco Rossi, Franco Battiato, Rino Gaetano, Lucio Battisti e tanti altri – come mai prima d’ora. Con le interpretazioni dal vivo di Paola Turci, uno spettacolo fatto di parole e musica che ricrea sul palco l’energia vibrante del periodo, tra materiali d’archivio e performance live.