Pistoia, la Befana scende dal campanile

Pistoia, 6 gennaio 2025 – L’Epifania tutte le feste si porta via, ma quella di oggi sarà comunque una giornata densa di occasioni di festa nel cuore della città. Si inizia dalla mattina con “Luci d’Oriente. I Re Magi arrivano a Pistoia”, corteo storico che partirà alle 10 da Piazza San Francesco e si snoderà per le vie del Centro, culminando all’interno della Cattedrale di San Zeno. Un’idea promossa dalla Cattedrale, in particolare dall’arciprete Luca Carlesi e dal diacono Federico Coppini, che ha trovato accoglienza nella Parrocchia di San Paolo, nel Comitato cittadino, nei Rioni, nel Comune di Pistoia.

I Rioni, con la Compagnia dell’Orso e altri gruppi storici del territorio, sfileranno in costume portando i Magi in Cattedrale dove saranno accolti dal vescovo Fausto Tardelli che alle 11 celebrerà la messa pontificale della solennità dell’Epifania. Sempre dalla mattinata, in piazza, inizierà la distribuzione di 2500 calze con dolciumi per i bambini, offerte da Conad Nord Ovest. L’iniziativa si protrarrà anche alle 14.30 quando avranno inizio i festeggiamenti in piazza del Duomo per la Befana dei Vigili del Fuoco. Gli accessi a piazza del Duomo saranno due: da via Roma e da via XXVII Aprile. L’ingresso sarà libero, ma limitato a 6.500 presenze, limite di capienza stabilito per la sicurezza della piazza. Alle 16 prenderà il via la trentunesima festa, in attesa della discesa dal Campanile della Befana, animata da Lorenzo Branchetti, protagonista della Melevisione e di tanti altri programmi Rai, da Geronimo Stilton, topo intellettuale personaggio di una famosissima serie di libri per ragazzi, e dai cinque musicisti dell’Orkestraccia Light.

L’organizzazione dell’evento è come sempre gestita da teste, cuori e braccia dei volontari cittadini dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Onlus, insieme ai Vigili del fuoco di Pistoia e al Comune. Con l’importante aiuto, oltre agli sponsor, di molte associazioni di volontariato da tutta la provincia. Il momento della discesa arriverà all’imbrunire, quando un siparietto divertente tra Babbo Natale e la Befana, coinvolgerà i Vigili del Fuoco che accorreranno per aiutarla nella discesa dal campanile. Da 37 metri di altezza, attraversando la piazza sopra la testa di grandi e piccini, regalerà, come sempre, attimi di meraviglia e magia.