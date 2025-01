La Befana scenderà con la scopa dalla Torre del Barbarossa

A Serravalle Pistoiese la Befana uscirà alle 17 dalla Torre del Barbarossa cavalcando la sua magica scopa. Con sè porterà tantissime calze piene di dolciumi e prelibatezze di ogni genere, che consegnerà ai bambini che percorreranno con lei le viuzze e le stradine del borgo incantato. A curare l’organizzazione dell’evento sarà il Circolo aps di Ponte di Serravalle che, quest’anno, ha anche dato vita alla mostra "Presepi tra arte e tradizioni", che terminerà proprio domani, lunedì 6 gennaio in concomitanza con l’Epifania.

Per far festa insieme alla Befana, fanno sapere gli organizzatori, occorre prenotare la propria presenza al 339.7718001 oppure al 338.6111199 e ritrovarsi tutti insieme alle 16.40 alla scuola materna di via Garibaldi. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria. Dopo aver terminato la sua passeggiata negli angoli più suggestivi di Serravalle, la Befana farà rotta verso l’ex scuola materna di via Garibaldi, dove parteciperà alla festa di saluto della mostra dei presepi che, dall’8 dicembre scorso, ha attirato a Serravalle Pistoiese moltissimi visitatori.

Si tratterà di un momento gioioso, che alle 18 culminerà con un brindisi a cui prenderanno parte tutti gli artisti e i rappresentanti delle associazioni che hanno voluto partecipare con un loro presepe. Ad alzare i calici ci saranno il sindaco di Serravalle Piero Lunardi e l’assessore al Turismo Maurizio Bruschi il cui assessorato, insieme al circolo Ponte di Serravalle aps, ha organizzato la bellissima esposizione. "Siamo estremamente soddisfatti – ha detto Bruschi – per l’ottima riuscita di questa manifestazione. In tutto questo periodo natalizio ci sono state tantissime visite, segno evidente che si è trattato di un evento che ha colto nel segno. L’ottimo risultato di questa prima edizione si deve soprattutto al circolo Aps di Ponte di Serravalle che ha creduto tantissimo in questa nuova iniziativa".