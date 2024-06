Pistoia, Tommaso Paradiso in concerto in piazza Duomo

Pistoia, 27 giugno 2024 - Uscirà venerdì 28 giugno il primo album live di Tommaso Paradiso “Tommaso Paradiso in concerto”, in digitale e su doppio vinile autografato per Universal. Cresce intanto l’attesa per il “Tommy Summer Tour” che toccherà Pistoia domenica 7 luglio in Piazza Duomo, all’interno della sezione "Storytellers" del Pistoia Blues Festival. Il concerto inizierà alle ore 21, biglietti ancora disponibili su Ticketone, Ticketmaster e prevendite abiutali (Posto unico a 40 euro più diritti di prevendita). Tommaso Paradiso è uno fra i più grandi artisti italiani amati dal vivo, grazie a un repertorio che è entrato nella storia della musica contemporanea italiana negli ultimi dieci anni. Molte canzoni della sua carriera sono diventate delle vere e proprie hit sin dal momento dell’uscita, e durante i live vengono cantate all’unisono unendo il pubblico di varie generazioni. Nel live in doppio vinile si ritroveranno alcuni dei momenti più entusiasmanti e coinvolgenti tratti dalle esibizioni dal vivo. Questa la tracklist: Intro - Sensazione Stupenda - Viaggio Intorno Al Sole - Fine Dell’estate - Zero Stare Sereno - New York - Lyn - Lupin - Tra La Strada E Le Stelle - Sold Out - La Luna E La Gatta - Blu Ghiaccio Travolgente - Tutte Le Notti - I Nostri Anni Questa Nostra Stupida Canzone D’amore - Non Avere Paura - Riccione - Felicità Puttana - Completamente. La dimensione live è da sempre quella che Tommaso preferisce: forte della presenza di undici elementi sul palco, lo spettacolo valorizza la potenza di ogni singolo strumento che esplode e si fonde con gli altri nella piena celebrazione della bellezza di essere accompagnati da una band, composta da musicisti che sono una solida presenza accanto a Tommaso ormai da diversi anni. Hanno suonato con lui: Matteo Cantaluppi - anche produttore dell’ultimo album Sensazione Stupenda (tastiere e computer programming), Nicola Pomponi (chitarra, armonica), Gianmarco Dottori (chitarra acustica), Silvia Ottanà (basso), Daniel Fasano (batteria), Marco Scipione (sassofono), Angelo Trabace (pianoforte), Frances Alina Ascione (cori), Roberta Montanari (cori), e sul palco con Tommaso è salito di nuovo anche Marco Rissa (chitarra). La stessa formazione farà parte anche del concerto previsto a Pistoia il prossimo 7 luglio.

