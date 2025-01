Brunori Sas al Pistoia Blues Festival: parte la corsa ai biglietti

Pistoia, 31 gennaio 2025 - Il Pistoia Blues Festival si arricchisce di un altro grande protagonista: per la sezione storytellers il prossimo 5 luglio sarà Brunori Sas a salire sul palco di Piazza Duomo a Pistoia. Il suo nuovo tour “L’albero delle noci” prende il nome dal brano che l’artista cosentino porterà sul palco dell’Ariston a Sanremo tra pochi giorni. Brunori Sas è un cantautore atipico che unisce profondità e leggerezza in un mix unico che lo contraddistingue: un grande nome che porterà altra musica di qualità al festival che ha già annunciato Gianna Nannini (13 luglio) nella sezione storyteller, oltre a Beth Hart (27 giugno, anteprima), Blackberry Smoke (10 luglio), Queens of the Stone Age + The Amazons (15 luglio). I biglietti per lo spettacolo del 5 luglio saranno disponibili online dalle ore 14:30 di venerdì 31 gennaio su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Vendita generale sul territorio da lunedì 3 febbraio. Brunori Sas, all'anagrafe Dario Brunori, è nato a Cosenza. Nel 2009 l'artista e produttore discografico ha pubblicato il suo primo album solista, “Vol. 1”, che ha ottenuto il Premio Ciampi come Miglior disco d'esordio e che è stato seguito da “Vol. 2 - Poveri Cristi” (con la partecipazione di Dente e Dimartino) e da “Vol. 3 - Il cammino di Santiago in taxi”. Il cantautore ha anche partecipato al Concerto del Primo Maggio a Roma e al tour teatrale “Brunori Srl - Una società a responsabilità limitata”, dove ha unito cabaret, teatro canzone e concerto. Nel 2019 si è invece esibito al Festival di Sanremo nella serata dei duetti insieme agli Zen Circus nel brano L'amore è una dittatura. È inoltre autore di colonne sonore (tra le altre, quelle per due film con Aldo, Giovanni e Giacomo). Nel 2024 sono usciti i singoli “La ghigliottina” e “Il morso di Tyson”. Nel 2025 l’artista parteciperà alla 75° edizione del Festival di Sanremo. Maurizio Costanzo