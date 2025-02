La festa del cioccolato, mercatino e laboratori: delizie per tutti i gusti

Pistoia, 8 febbraio 2025 – Torna per la seconda edizione Chocomoments Pistoia, la festa del cioccolato artigianale. La manifestazione, organizzata da Chocomoments, in collaborazione con il Comune di Pistoia e con il patrocinio di Cna Toscana Centro, rappresenta per adulti e bambini l’evento più dolce dell’anno. Oggi e domani la Fabbrica del Cioccolato con tutte le sue attrazioni arriva nel centro di Pistoia nella accogliente piazza Spirito Santo. I profumi del cioccolato invaderanno la città, ci sarà animazione per bambini, lezioni per gli adulti, tante proposte ghiotte per tutti i gusti e verrà inoltre lasciato spazio anche alla solidarietà. Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale con stand sempre aperti dalle 10 alle 23. Un’occasione speciale per scoprire ed assaggiare il ricco assortimento di deliziose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini e cialde e tantissime altre cioccolatose proposte realizzate dai cioccolatieri artigiani italiani. Oggi alle 15 show cooking a cura dei maestri cioccolatieri Chocomoments nel quale verrà realizzata sul momento la pralina di Pistoia, un cioccolatino unico realizzato con un ingrediente svelato all’ultimo per omaggiare il territorio.

Poi, alle 18, verrà realizzata una tavoletta di guinness, ben 15 metri di cioccolato verranno preparati live in piazza Spirito Santo, un evento realizzato in collaborazione con il gruppo Scout Pistoia. Una volta termina la maxi - tavoletta verrà data in degustazione ad offerta tutti i presenti, un momento unico da non perdere, i ricavati andranno a sostegno delle attività del gruppo Scout Pistoia. Per i più piccoli c’è il laboratorio ChocoBaby, ancora oggi e domani dalle 15.30 alle 17.30. I bambini potranno improvvisare con il cioccolato preparando deliziosi cioccolatini da gustare a casa con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini e attrezzi per la lavorazione (costo 7 euro, non è necessaria la prenotazione).

Oggi e domani dalle 10 alle 12 si lascia spazio gli adulti che potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria per principianti a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo 30 euro a persona prenotazione obbligatoria [email protected]).

“La seconda edizione di Chocomoments sul nostro territorio – commenta l’assessore al commercio Gabriele Sgueglia – è un segnale positivo che dimostra l’attrattività del nostro comune per questo genere di evento, capace di animare la città, valorizzando al contempo il lavoro degli artigiani italiani del cioccolato”. “Siamo orgogliosi di patrocinare, per il secondo anno consecutivo la rassegna Chocomoments – spiega Alessia Fanti, presidente Cna Dolciari e Panificatori Toscana Centro – l’evento è entrato di diritto tra quelli di spicco del territorio, stabilendo un legame importante con le imprese di Cna Toscana Centro e i cittadini della nostra realtà. Iniziative come questa aiutano a valorizzare le tipicità produttive ma anche il livello culturale e commerciale che ha bisogno di vita, nel rispetto delle sue peculiarità e arricchiscono la vita dell’intera comunità. Vedremo grandi e piccini sfilare accanto gli stand degli artigiani che saranno tra i protagonisti della kermesse, quegli artigiani che ancora oggi rappresentano un valore aggiunto”.