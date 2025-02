Casalguidi, Lorenzo Baglioni in scena con ‘Canzoni a colori’

Pistoia, 21 febbraio 2025 - Nuovo appuntamento per la Stagione del Teatro Francini, promossa dal Comune di Serravalle Pistoiese e Fondazione Teatri di Pistoia: domenica 23 febbraio (ore 18), torna, dopo il successo del 2019, sul palco della sala di Casalguidi, Lorenzo Baglioni con Canzoni a colori, scritto a quattro mani col fratello Michele e prodotto da Ridens. Lorenzo Baglioni, il professore/cantautore più amato del web, porta in tour uno spettacolo che non è solo un concerto. Accompagnato dalla sua band, Lorenzo alterna monologhi e canzoni, riproponendo tutti i suoi maggiori successi – da Il Congiuntivo a L’Arome Secco Sè, passando per gli stornelli e i giochi musicali che si rifanno alla tradizione popolare – che parlano di scuola, didattica, tematiche sociali e quotidianità. Nuovo negli arrangiamenti e nuovo nella scelta dei pezzi, pur rimanendo fedele allo stile di Baglioni, Canzoni a Colori è un concerto-spettacolo dove si ride, si piange, si riflette e da cui, alla fine di un viaggio sorprendente e inaspettato, si esce arricchiti. La stagione del Francini prosegue lunedì 24 febbraio (ore 10.30) con uno spettacolo per le scuole (classi III delle scuole secondarie di I grado), Rosso Malpelo. Al centro della narrazione teatrale di Alessandra Bedino, attrice, drammaturga, regista e formatrice teatrale, la durezza del racconto di Verga, potente per i temi affrontati e capace di esaltare la bellezza della lingua, che fa emergere l'umanità dei personaggi in tutta la loro violenza e tenerezza, che va dritta al cuore degli adolescenti. Grande attesa anche per il prossimo appuntamento serale della Stagione, venerdì 14 marzo (ore 21), quando salirà sul palco del Francini Alessandro Benvenuti, con Pillole di me, un recital di monologhi fra i più apprezzati della sua carriera. Maurizio Costanzo