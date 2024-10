Pistoia, 11 ottobre 2024 – Gianna Nannini protagonista del Pistoia Blues. L’icona del rock italiano nel mondo è attesa per il 13 luglio 2025 per la sezione “Storytellers” del Festival. Si tratta di un grande ritorno dopo il sold out del 2018 per la cantautrice che tornerà con un grande tour europeo: “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025”.

Sul palco i grandi successi “America”, “Fotoromanza”, “Bello e impossibile”, “Meravigliosa creatura” e proprio “Sei nell’anima”. Infatti il tour che prende il nome da questa canzone si aggiunge al grande mosaico del progetto “Sei nell’anima” che – oltre al tour europeo – comprende l’album “Sei nell’anima” (Columbia Records/Sony Music Italy), il film “Sei nell’anima” su Netflix e da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma e liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei” (2016), ristampato per l’occasione con il titolo “Sei nell’anima (Cazzi miei)”.

Biglietti in prevendita dalle 16 di oggi, 11 ottobre, su Ticketone e prevendite abituali sul territorio. L’evento è promosso da Comune di Pistoia, Associazione Bluesin e LEG Live Emotion Group.