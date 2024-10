Pistoia, torna la mostra mercato Orchidea

Pistoia, 2 ottobre 2024 – Al via la nuova edizione di “Orchidea”. Sabato 5 e domenica 6 ottobre negli spazi del centro Mati1909 a Pistoia si tiene la mostra mercato Orchidea, giunta alla sua IX edizione. Un evento fieristico atteso da tutti gli appassionati di orchidee e piante rare, che nelle sue precedenti edizioni ha visto la partecipazione di migliaia di persone, provenienti da tutta Italia. Una mostra, patrocinata dal Comune di Pistoia e dalla Regione Toscana, ad ingresso libero che offre a tutti i suoi visitatori non solo la possibilità di ammirare e acquistare esemplari di orchidee e piante esotiche, ma anche un ricco catalogo di incontri e workshop con esperti del settore ed eventi culturali e presentazione di nuove pubblicazioni. A fianco dell’area espositiva, dedicata alle piante, un intero padiglione, dove Cna Toscana Centro ha selezionato le migliori eccellenze dell’enogastronomia toscana e dell’artigianato locale per esaltare il made in Tuscany. Il 5 Ottobre alle ore 10, dopo l’apertura ufficiale della manifestazione, si terrà, all’interno degli stessi spazi espositivi, un convegno, promosso da CNA Toscana Centro dal titolo Turismo aostenibile: una sfida possibile.partendo dai territori. In questa occasione CNA Toscana Centro Turismo e Commercio farà un focus su come la sostenibilità ambientale e il turismo siano ormai un binomio imprescindibile e le aziende che vi operano attori fondamentali e promotori della sostenibilità, oltre ad essere volano per lo sviluppo economico e culturale del nostro territorio. Per celebrare il gemellaggio di Pistoia con la città giapponese di Shirakawa e i rapporti speciali esistenti tra il nostro Paese e il Giappone, l’azienda Mati1909 ha istituito il “Premio speciale Città di Pistoia e Città di Shirakawa che sarà assegnato all’esemplare in mostra che si distinguerà per bellezza e rarità. Il giudizio spetterà al signor Kiyoshige Negiin in seguito a consultazione con i colleghi giudici giapponesi in collegamento diretto dal Giappone. La premiazione avverrà domenica 6 Ottobre alle ore 10 alla presenza del sindaco della città di Pistoia e della console Generale Onoraria del Giappone della città di Firenze. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti dalla consigliera segretaria dell’Ufficio di presidenza Federica Fratoni, il titolare di Mati 1909 Francesco Mati, il manager Fabio Fondatori e la presidente CNA Turismo e commercio regionale e provinciale di Pistoia Elisabetta Norfini. “Una bellissima iniziativa ‘Orchidea’, che viene ospitata negli spazi dell’azienda Mati, una delle realtà più importanti del settore a livello regionale – ha detto Federica Fratoni consigliera regionale – e ci permette di ammirare esemplari di piante che vengono da molto lontano. In questa occasione non si parla soltanto di piante ornamentali, ma si parla anche di sostenibilità che è un tema caro alla Regione. Questa rassegna si inserisce perfettamente nel percorso che abbiamo immaginato di disegnare, un percorso che parla di futuro alle nuove generazioni e che dobbiamo costruire già adesso affrontando le difficoltà e criticità che ci attendono.” “Un’occasione unica per ammirare orchidee rarissime – ha detto Francesco Masi titolare dell’azienda Mati 1909 - e vedere anche altri tipi di piante che soltanto durante questo evento si possono conoscere. Inoltre sono previsti una serie di incontri che guardano alla diffusione della cultura del verde, alla sensibilità verso l’ambiente ed a vivere il giardino in un modo diverso.” “Siamo partner di questo evento partecipando con dieci nostre aziende – ha detto Elisabetta Orfini presidente CNA Turismo regionale – del comparto artigianato artistico e agroalimentare. Importante per noi essere presenti sul territorio partecipando agli eventi più rilevanti.”