Lamporecchio, Antonio Cornacchione in scena con ‘Basta poco’

Lamporecchio (Pistoia), 5 marzo 2025 - Sul palco del Teatro Comunale di Lamporecchio arriva lo spettacolo di Antonio Cornacchione ‘Basta poco’, che lo vede protagonista con Pino Quartullo e Alessandra Faiella. Una farsa divertente ma ruvida, politicamente scorretta, con alcuni echi del periodo più ‘comicamente impegnato’ del teatro di Dario Fo. Nuovo appuntamento per la Stagione 2024/2025 del Teatro Comunale di Lamporecchio, promossa e organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Teatri di Pistoia: domenica 9 marzo (ore 21) è in scena Basta poco di Antonio Cornacchione, che lo vede protagonista assieme ad un istrionico Pino Quartullo e a Alessandra Faiella, per la regia di Marco Rampoldi e con la partecipazione ‘in video’ di Paolo Rossi. Lo spettacolo, prodotto da CMC Nidodiragno, si avvale della collaborazione drammaturgica di Bruno Furnari, di costumi, luci e musiche firmate, rispettivamente, da Laura Liguori, Andrea Lisco e Alessandro Carlà. Lo spettacolo, prodotto da CMC Nidodiragno, si avvale della collaborazione drammaturgica di Bruno Furnari, di costumi, luci e musiche firmate, rispettivamente, da Laura Liguori, Andrea Lisco e Alessandro Carlà. Una farsa divertente ma ruvida, politicamente scorretta, con alcuni echi del periodo più ‘comicamente impegnato’ del teatro di Dario Fo, Al centro, la vicenda di Palmiro, un tipografo sull’orlo del fallimento, che vive in un appartamento popolare di proprietà della Regione, intestato ai genitori deceduti da alcuni anni, pur non avendone diritto. Per non pagare il TFR alla sua unica dipendente, una donna ungherese della quale è segretamente innamorato, le offre la convivenza garantendole vitto e alloggio. Un giorno riceve lo sfratto e l’appartamento viene assegnato ad una famiglia di origini rom; si trova così al centro di una disputa politica tra centri sociali, che lo vorrebbero cacciare, e neofascisti che lo difendono strumentalmente in cambio di un’adesione ideologica che metterà a dura prova le sue certezze politiche. Palmiro ne uscirà profondamente cambiato diventando un eroe, suo malgrado. A Marzo la Stagione del Teatro di Lamporecchio prosegue domenica 23 (ore 21), ospitando due grandi attori del nostro panorama teatrale, Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, con lo spettacolo I DUE PAPI di Anthony McCarten (ricordiamo anche il film del 2019, con Jonathan Price e Anthony Hopkins), proposto ora nella traduzione di Edoardo Erba e diretto da Giancarlo Nicoletti (Premio Nazionale “Franco Enriquez 2023” per la miglior regia). La Biglietteria del Teatro di Lamporecchio (tel. 3339250172) sarà aperta, come di consueto, il giorno prima degli spettacoli (16/19) e il giorno stesso dell’evento (ore 16/19 e dalle ore 20). Prevendita online su www.bigliettoveloce.it e in corso anche alla biglietteria del Teatro Manzoni di Pistoia (0573 991609 – 27112) e alla biglietteria del Funaro (0573 977225). Biglietti da 11 a 19 euro. Riduzioni e agevolazioni sono previste per Ultra65, Under 30, abbonati Stagioni Teatri di Pistoia, soci Coop e Unicoop Firenze. Maurizio Costanzo