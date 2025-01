Un sabato in pasticceria, tra arte e letteratura

Pistoia, 10 gennaio 2025 – Un sabato speciale, tra una pastarella e un the caldo. Ideato dalla scrittrice/pasticciera pistoiese Martina Toninelli, ecco un lungo pomeriggio in pasticceria tra arte e letteratura. Dalle 16 sino all’orario di chiusura di Elisir, a Capostrada, si terranno, in contemporanea e a ingresso gratuito, l’inaugurazione della mostra pittorica di Cristina Sibaldi (una quindicina i quadri in esposizione) e la lettura poetica “Mondi lontanissimi”, pensata come un viaggio poetico interstellare tra il mondo reale che abitiamo quotidianamente e tutti quei mondi che ci affiancano parallelamente nel corso delle nostre esperienze terrestri, attraverso i libri, la fantasia o l’immaginazione, le nuove scoperte scientifiche che ci portano oltre i confini della Terra.

Il titolo della lettura è mutuato dall’omonimo e famoso album di Franco Battiato, uscito nel 1985, che ha rappresentato la suggestione principale. La Lettura sarà animata dai partecipanti al collettivo poetico “Poet’Astri - sodalizio di poeti con la testa fra le stelle”: Sonia Luna, Chase Mountbatten, Selvaggia Zichi, Silvia Pizza, Giulio Paci, Susy Gillo, Andrea Giardina, Anna Maria Dall’Olio e Monica Petroni. L’artista Sibaldi è frutto, invece, di una miscellanea dei territori pistoiese, bolognese e amiatino. È da sempre amante dell’arte in ogni sua forma; la passione è scaturita nella galleria d’arte del padre, nella Capitale.

Ama leggere, prediligendo la forma dei racconti, scrive e adora la poesia dei grandi cantautori italiani. La poetica delle sue produzioni attuali nasce dal desiderio di narrare storie attraverso il linguaggio del colore, prendendo pretesto dall’osservazione di piccoli attimi di realtà che, al tempo stesso, ricorrano a stratagemmi narrativi aperti all’immaginazione e a narrazioni multiple, tutte possibili o tutte inventate. Le macchie di colore, ben definite e in certi casi “osate”, diventano così lo speciale caleidoscopio attraverso cui leggere le prospettive intime di ciascuno di noi, come le nostre concrete illusioni quotidiane che necessitano di essere guardate, e soprattutto comprese.Le sue più recenti esposizioni prendono spunto dall’iniziativa dell’autrice – che usa firmarsi con l’acronimo Cri.Si. – che si intitola “Se sei partecipe, allora dimostralo”, un progetto che si prefigge lo scopo di portare l’arte a essere protagonista in qualsiasi tipologia di locale tramite la libera diffusione ed esposizione di opere creative, perché “la condivisione sia sempre più frequente sentita comune e presente nei nostri territori e nelle nostre vite”. Con la sensibilità che la contraddistingue, Toninelli ha deciso di puntare forte sul binomio letteratura/arte.