Pistoia Città del Natale, vigilia e Santo Stefano in musica tra classica e gospel

Pistoia, 23 dicembre 2024 – Dalla musica all'incontro con Santa Claus nella sua casa: Pistoia Città del Natale si prepara a festeggiare la Vigilia e Santo Stefano. Il 24 dicembre alle ore 18 in piazza del Duomo i James Patterson Gospel Singers affronteranno il loro primo tour italiano per presentare uno spaccato di “Real Gospel Music” della straordinaria tradizione religiosa afroamericana consapevoli di poter stupire e lasciare il segno della loro musica nel cuore del pubblico italiano, mentre la sera (alle 21.30) nella Sala Maggiore di Palazzo Comunale ci sarà la Veglia di Natale della filarmonica Borgognoni diretta dal Maestro Carlo Cini. Sarà l'ultimo giorno del Mercatino natalizio allestito in piazza dello Spirito Santo, un “villaggio” di casette di legno dove poter trovare regali artigianali, decorazioni e addobbi, souvenir, piccoli oggetti originali, prodotti tipici enogastronomici e specialità culinarie per tutti i gusti. Il mercatino è arricchito da una nuova versione del Bosco Incantato. Il 26 dicembre alle 16 nella Chiesa di San Bartolomeo ci sarà il concerto del Quintetto di clarinetti Amena della Filarmonica Borgognoni. Sia il 24 dicembre sia il 26 dicembre i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale nella sua Casa, allestita nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale. Nel periodo delle festività natalizie, i Musei Civici di Pistoia (Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) saranno aperti al pubblico con il seguente orario: martedì 24 dicembre, dalle 10 alle 14; mercoledì 25 dicembre (Natale), dalle 16 alle 19; da giovedì 26 (Santo Stefano) a domenica 29 dicembre, dalle 10 alle 18; martedì 31 dicembre, dalle 10 alle 14; mercoledì 1° gennaio (Capodanno), dalle 16 alle 19; giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, dalle 10 alle 14; da sabato 4 a lunedì 6 gennaio (Epifania), dalle 10 alle 18. I musei resteranno chiusi nei giorni di lunedì 23 e 30 dicembre. L’ingresso ai Musei Civici è gratuito sabato, domenica e festivi. Nello stesso periodo è possibile visitare anche San Jacopo in Castellare, con ingresso gratuito, fino a un massimo di 50 persone contemporaneamente presenti, nei giorni di sabato, domenica e festivi (26 dicembre e 6 gennaio) e 27 dicembre, dalle 10 alle 18. Natale e Capodanno l’orario di apertura è dalle 16 alle 19 (per informazioni musei.comune.pistoia.it). Fino 6 gennaio il parcheggio dell'Area del Ceppo in viale Matteotti 9 sarà gratuito nel pomeriggio dei giorni feriali, da lunedì a sabato dalle 14 alle 20, e domenica e festivi per tutto il giorno, sia per i pistoiesi sia per tutti coloro che desiderano visitare la città durante le feste e partecipare agli eventi natalizi in programma fino alla Befana.

Maurizio Costanzo