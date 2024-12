Capodanno, dai teatri a piazza Duomo: ecco gli eventi a Pistoia per festeggiare il 2025

Pistoia, 28 dicembre 2024 – Tre diverse proposte che possono diventare alla fine, per i più “resistenti”, anche una sola e unica, una sorta di “modalità maratona” per arrivare alla fine del 2024 e, allo scoccare della mezzanotte, salutare l’arrivo del 2025. Fine e inizio d’anno anche questa volta organizzato da Fondazione Teatri di Pistoia con il Comune di Pistoia (con il sostegno di Fondazione Caript e con il contributo di Toscana Energia e Esselunga). Luoghi d’incontro e di festa saranno, in ordine cronologico di offerta, il Funaro, il Teatro Manzoni e piazza del Duomo. Primo di tre momenti destinato indistintamente a tutto il pubblico di età superiore ai 3 anni sarà lo spettacolo “Ode alla vita” (alle 17 e poi in replica alle 22) della Compagnia Rodisio, progetto di ricerca che ha girato l’Europa incentrato sull’ironia, la leggerezza e l’intelligenza che è il linguaggio che contraddistingue da sempre la Compagnia. La carovana festosa del 31 dicembre si sposta poi al Teatro Manzoni dove alle 21.30 si terrà la gran festa di Banditaliana in “Finale col botto”, con cui Riccardo Tesi, Maurizio Geri e Claudio Carboni, affiancati da un quartetto di artisti ospiti – Ettore Bonafè, Francesco Savoretti, Giuditta Scorcelletti ed Ezio Menchi – salutano, in un concerto d’addio, la loro esperienza di trent’anni di musica insieme che li ha portati con grande successo sui palcoscenici di tutto il mondo. In questo concerto speciale Banditaliana presenterà alcuni dei classici del suo repertorio, composto da brani originali, virtuosismi strumentali, preziosi incastri ritmici e arrangiamenti raffinati che da sempre hanno costituito la cifra stilistica del gruppo che con la sua musica fresca e solare, profumata di Mediterraneo, ha incantato le platee dei più importanti folk and world festival mondiali, dal Giappone al Canada, dall’Australia a tutta l’Europa. Nata nel 1992 da un’intuizione di Tesi, il gruppo oggi mette amichevolmente un punto a quest’esperienza per mutate condizioni personali e lo fa nella città in cui tutto è nato, Pistoia. Alle 23, momento spartiacque ‘tra il vecchio e il nuovo’, tutti nella centralissima piazza Duomo dove si accenderà lo show “Crazy 90s. Lo spettacolo più pazzo che c’è” a base dei più grandi successi della musica dance anni Novanta a cura di On Stage spettacoli, reduce da numerosi soldout. Alle 24 gli auguri del sindaco Alessandro Tomasi e il brindisi al nuovo anno. La serata ufficiale si chiude alle una. “Siamo felici di offrire alla città un programma variegato e inclusivo – dichiara Benedetta Menichelli, assessore alla cultura – pensato per coinvolgere cittadini di tutte le età e con interessi diversi. L’obiettivo è quello di regalare esperienze uniche a tutti. Vi aspettiamo numerosi per salutare insieme il 2024 e dare il benvenuto al 2025, trascorrendo una serata all’insegna della cultura, della musica e dell’allegria”.

“Confermando la scelta avviata col 31 dicembre 2019 – aggiunge Gianfranco Gagliardi, direttore generale Teatri di Pistoia – d’intesa con il Comune di Pistoia anche per quest’anno abbiamo desiderato proporre più appuntamenti con la volontà di coinvolgere tutti. Il 31 dicembre è uno di quei momenti nei quali riteniamo che una comunità debba potersi riconoscere e ritrovare insieme”. Gli eventi al Funaro e al Manzoni sono a pagamento: “Ode alla vita” 8 euro, Banditaliana a 20 (intero) e 10 euro (under 14); prevendita in corso alla Biglietteria Teatro Manzoni (0573.991609/27112) oppure on line su www.bigliettoveloce.it.

linda meoni