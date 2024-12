Pistoia città del Natale: gli eventi del weekend

Pistoia, 12 dicembre 2024 – Dalla musica itinerante ai laboratori di cucina per famiglie, alle mostre di fotografia, sarà un weekend ricco di eventi, quello del 14 e 15 dicembre a Pistoia Città del Natale. Come tutti i giorni, fino al 6 gennaio, saranno aperte anche le attrazioni: la Casa di Babbo Natale nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale, la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza San Francesco e il mercatino natalizio in piazza dello Spirito Santo (con una nuova versione del Bosco Incantato), dove faranno sosta anche le parate e le "sfilate" musicali. Sabato 14 dicembre alla Biblioteca San Giorgio il fine settimana inizia con l'incontro “Giovani nella Rete. Come prevenire le dipendenze dai social media” (Auditorium Terzani ore 9) e il mercatino Di Libro in Libro (nell'atrio alle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30), per proseguire nel pomeriggio (ore 17, al Centro di Documentazione di Pistoia presso la Biblioteca ) con “Namastè. Camminare per conoscere”, una proiezione di immagini e narrazioni con Francesco Zanoncelli, Mimma Melani, Massimo Romiti, Emiliano Gelli. Piazza Giovanni XXIII dalle 12 alle 17 sarà allestita con trenta giochi di legno che riprendono le antiche tradizioni popolari del gioco e consentono a grandi e piccini di divertirsi. Nel pomeriggio il centro storico sarà animato da musica e fantasia: dalle 16 alle 19 per le vie ci sarà la parata itinerante con Minnie, Paperino, Topolino e i fantastici personaggi dei cartoons, mentre dalle 17 alle 19:30 la Badabimbumband street band e marching band con un ampio repertorio e versioni di musiche natalizie allieterà i passanti.

Dalle 17 alle 21 alla Galleria Nazionale si terranno spettacoli musicali e di intrattenimento mentre alle 17.30 nella Chiesa S. Maria Assunta, a Geo si svolgerà il Concerto di Natale del coro Ana “Su Insieme” e al Teatro Manzoni (ore 20.30) il concerto “Bach: Les Suites per Orchestra” con l'Orchestra Leonore e musiche di J . S . Bach (a pagamento). Alle 17.30 in piazza del Duomo si terrà il concerto Gospelleria Choir, che era in programma lo scorso 8 dicembre ma è stato rinviato per maltempo. Domenica 15 dicembre si svolgerà in zona Stadio un mercato straordinario per tutto il giorno. Al Parco di Monteoliveto alle 10 ci sarà Montubios, alle 16 si svolgeranno laboratori di cucina per famiglie.

Villa di Baggio ospiterà (dalle 15:30) la Festa della Castagna, Palazzo Achilli a Gavinana (ore 16) la presentazione del libro “Perché ho pensato che volessi rifiorire” di Giulia Venturi (ed. Transeuropa). Il centro storico sarà animato dalla parata itinerante con Minnie, Paperino, Topolino e i fantastici personaggi dei cartoons (dalle 16 alle 19), mentre alla Galleria Nazionale (dalle 17 alle 21) si terranno spettacoli musicali e di intrattenimento. In piazza della Sala (dalle 18 alle 20) con il party Italians a go go, i cui si cantano e si ballano, in ordine temporale dagli anni Sessanta ad oggi, tutti i grandi successi della musica italiana con Antonio Ciulla (in arte Ciulla) e Cipo (del duo Cecco e Cipo).

Sabato 14 e domenica 15 dicembre ci saranno aperture straordinarie del Complesso del Tau dal titolo “Marino e Pistoia: di nuovo insieme”: circa 50 opere del maestro, tra sculture e disegni, potranno essere ammirate al piano terra del Palazzo del Tau e nell’attigua ex chiesa nei giorni in orario continuato dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso previsto alle ore 17). Open Day Palazzo Comunale Domenica 15 dicembre, dalle 9 alle 19, saranno aperti al pubblico gli spazi monumentali e le sale del Museo Civico d’arte antica del Palazzo comunale, per l'evento “Scatti a Palazzo” dedicato alla fotografia. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito. A partire dalle 10 nella sala del Gonfalone si svolgerà Una giornata al museo, di Christine Schneider, lettura animata per bambini da 6 a 8 anni. Nella sala del Mezzanino si terrà Foto di gruppo, di Gek Tessaro, lettura animata per bambini da 3 a 5 anni. Per entrambe le iniziative sono previsti due turni: il primo alle ore 10, il secondo alle 10.45. Alle 16 e alle 16.45 (due turni) nella sala del Gonfalone si terrà Il Bimboleone e altri bambini, di Gabriele Clima e Giacomo Agnello Modica, lettura animata per bambini da 5 a 8 anni. Al termine di tutte le letture i bambini riceveranno un piccolo dono. Le iniziative sono a cura delle AreeBambini Verde e Gialla dei Servizi Educativi del Comune di Pistoia. Alle 16 nella sala del Mezzanino è in programma Flash artistici, laboratorio creativo per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni a cura di Silvia Todesca. Per partecipare alle letture e al laboratorio è necessario prenotarsi telefonicamente al numero verde di Pistoiainforma 800 012146, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, fino ad esaurimento dei posti disponibili (entro le ore 12 di venerdì 13 dicembre).

Dalle 9.30 alle 11.30 nelle sale del Museo Civico nella sala Maggiore e nella sala Guelfa si svolgeranno le Esibizioni musicali degli studenti del Liceo musicale Niccolò Forteguerri. Dalle 11.30 alle 12.30 nella sala Maggiore e dalle dalle 15 alle 16 nella sala Guelfa si terranno le Esibizioni musicali degli allievi della Scuola di musica e danza Teodulo Mabellini. Alle 17 nella sala Maggiore è previsto il concerto Conversa Barsiliera con Piero Frassi (pianoforte), Andrea Beninati (batteria), Silvia Benesperi e Emanuele Marsico (voce e tromba). Nella sala Guelfa, dalle 9 alle 19, sarà allestito un percorso fotografico dei principali luoghi della città e si potranno vedere volumi legati alla storia della fotografia. Mostra fotografica nella sala Maggiore. La mostra fotografica “Via Ombrone Vecchio” di Marco Innocenti, è a cura del GFP - Gruppo Fotoamatori Pistoiesi e si potrà visitare nella sala Maggiore. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, attraverso un piccolo set e laboratorio fotografico allestito nel Salone dell'Ottocento del Museo Civico, Maria Di Pietro e Felisia Toscano realizzeranno gratuitamente, a coloro che si prenoteranno, ritratti unici in connubio con le opere pittoriche esposte. Per la prima volta in un museo, sarà utilizzata un’antica tecnica fotografica con l’impiego di una camera istantanea itinerante che, allo stesso tempo, farà anche da camera oscura per l’intero processo di sviluppo. Si tratta di una tecnica realizzata dalle due esperte di fotografia. Le immagini in bianco e nero, su carta ai sali d’argento, saranno donate alle persone ritratte.

Per partecipare è necessario prenotarsi entro le ore 12 di venerdì 13 dicembre telefonando al numero verde Pistoiainforma 800 012146, da lunedì a sabato dalle 9 alle 13. Al momento della prenotazione dovranno essere indicati l’orario scelto e il numero di persone, da una a quattro, che saranno ritratte nella stessa istantanea. Alle ore 10.15, 11.15, 12.15, 15.15, 16.15, 17.15 e 18.15 partiranno dal loggiato al piano terra del Palazzo comunale visite per gruppi di massimo 25 persone accompagnate dagli operatori dei Musei Civici. Lungo il percorso i partecipanti incontreranno gli studenti Ambasciatori dell’Arte che forniranno informazioni sul Palazzo comunale e sul Museo Civico. Per partecipare alle visite non è necessaria la prenotazione. Saranno inoltre possibili visite libere. I partecipanti potranno ritirare gratuitamente materiali informativi al bancone del primo piano del Palazzo comunale. Fino 6 gennaio il parcheggio dell'Area del Ceppo in viale Matteotti 9 sarà gratuito nel pomeriggio dei giorni feriali, da lunedì a sabato dalle 14 alle 20, e domenica e festivi per tutto il giorno, sia per i pistoiesi sia per tutti coloro che desiderano visitare la città durante le feste e partecipare agli eventi natalizi in programma fino alla Befana.