Firenze, 29 giugno 2021 - Incontri, laboratori, musica, convivio e arte con docenti, studenti, educatori e anche il blogger Wikipedro per parlare, confrontarsi e riflettere sul futuro della scuola, per dire con don Milani “We care”, ci importa, ci interessa. Questo intende essere 'Scuola di quartiere', una tre giorni promossa al Giardino degli ex Nidiaci, in via Ardiglione 30, su iniziativa dell'associazione 'Le Discipline', emanazione di 'Libera', per una scuola vicina, prossima, agli studenti e per resistere alle dispersioni di ogni tipo che possono far male a uno dei pilastri fondamentali della crescita del Paese. Tutto da ripensare mentre si intravede la fine della pandemia.

Ci si può iscrivere direttamente a questo link: https://forms.gle/QjFngdxtcCdCbkgF9

“Ogni momento di questo evento – spiegano gli organizzatori - è pensato per favorire la discussione e il confronto tra i partecipanti, per questo all'interno delle tavole tematiche sarà lasciato ampio spazio di discussione”.



L'apertura dei lavori mercoledì 30 giugno, alle 17, con un'assemblea plenaria con i saluti istituzionali di Cosimo Guccione, assessore alle Politiche giovanili e sport e Sara Funaro, assessora all'Educazione e Welfare del Comune di Firenze. Tema per il primo confronto 'Una scuola sbagliata?', con gli interventi di Giovanni Biondi, presidente Indire, e Carlo Sorrentino, professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università degli Studi di Firenze. Modera Andrea Bigalli, teologo e referente di Libera Toscana. Quindi aperitivo sociale con i prodotti di 'Libera terra', accompagnato dalla voce e dalla chitarra di Dario Bracaloni (Acquarama).

Giovedì I luglio dalle 9.30 alle 11 'Mens sana in corpore sano. Come promuovere e sostenere il benessere psicofisico a scuola. Sport, musica, teatro, psicologi'. Intervengono Giovanni Micoli, attore e regista della Stanza dell’Attore; Leonardo Fabbri, campione di Getto del Peso, prossimo alle Olimpiadi di Tokyo; Rodolfo Vezzosi, regista teatrale e docente di educazione fisica presso Iss Alberti -Dante; Diletta Domenichini e Lucrezia Iurlaro, ex studentesse del Liceo Dante di Firenze e musiciste; Giulia Lisarelli, Ricercatrice Unifi, del cda dell'associazione 'Le Discipline. Dalle 11 alle 11.30 caffè sociale e musica con Diletta Domenichini.

Dalle 11.30 alle 13 incontro su 'La Scuola tra comunità e istituzione. Ruolo della scuola nella crescita dei cittadini e all’interno della comunità', con don Gabriele Colombo e Leonardo, dell'Oratorio Luigi Molina di Biumo; Giovanni Esposito, educatore della coop. Macramè; Pietro Venè, Diaconia Valdese Firenze, Responsabile area minori; Edoardo Amato, ricercatore e presidente commissione giovani del Q1; Eduardo Romagnoli, Presidente del Parlamento Regionale degli studenti della Toscana.

Nel pomeriggio di giovedì dalle 15 alle 17, 'We Care - Scuola bene comune. Edilizia scolastica, sostenibilità ambientale e accesso alle risorse'. Interventi di Giulia Toffanin, fondo per l’edilizia scolastica 'Vito Scafidi'; Chiara Robimarga, responsabile progetto 'Students4students'; Irene Labate, della Città metropolitana di Firenze, Progetto comunità scolastiche sostenibili; l'Associazione Change for Planet - youth in action.

Dalle 17 alle 17.30 caffè sociale e musica. Quindi dalle 17.30 alle 19 si parla di 'Oltre la didattica: nuovi linguaggi per comunicare con i giovani', con Wikipedro, youtuber, intervistato da Leonardo Canestrelli, Radio Toscana. Segue l'aperitivo con i prodotti di Libera terra, accompagnato dalla voce e dalla chitarra di Dario Bracaloni (Acquarama).

Venerdì 2 luglio dalle 10 alle 12 la riunione plenaria di chiusura su 'La scuola è ancora comunità?', con gli interventi di Diego Montemagno, presidente associazione Acmos di Torino, e Ludovico Arte, Dirigente scolastico dell'Istituto Marco Polo. Modera Giulia Bartolini, presidente dell'associazione 'Le Discipline'.

Michele Brancale

