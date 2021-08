Firenze, 27 agosto 2021 - Conto alla rovescia per il G20 dell'Agricoltura, che si svolgerà a Firenze il 17 e 18 settembre 2021. Si tratta di un appuntamento importantissimo per il nostro Paese, inserito nell'agenda della Presidenza italiana che ruota attorno a tre pilastri: persone, pianeta e prosperità. Dopo Trieste, Santa Margherita Ligure e Roma la Presidenza italiana del G20 ospiterà la riunione dei Ministri dell'agricoltura del G20 nella culla del Rinascimento.



Il G20 è un forum internazionale, composto da 19 paesi e dall'Unione europea, che rappresenta le principali economie sviluppate ed emergenti del mondo. Insieme, i membri del G20 rappresentano l'85 % del PIL globale, il 75% del commercio internazionale e i due terzi della popolazione mondiale. Per le sue dimensioni e la sua importanza strategica, il G20 ha un ruolo cruciale nel definire il futuro della crescita economica globale.



L'incontro offrirà l'opportunità di ripensare la cooperazione tra i Paesi alla luce delle sfide poste dal Covid e di rendere concreti gli impegni assunti in un contesto multilaterale.



Ad anticipare questo l'importante convegno sarà l'Enoarte, la tecnica esclusiva ideata e messa a punto dall'artista Elisabetta Rogai, che il 3 settembre alle 17,30, sarà presente nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio. Introdotta da Cristina Acidini, dal Vicesindaco di Firenze, Alessia Bettini - insieme a Cecilia del Re (Assessore all’agricoltura urbana, ambiente e turismo) e a Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana) – sarà inaugurata la mostra “Enoarte di Elisabetta Rogai a Palazzo Vecchio”. Promossa dal Comune di Firenze e dall’associazione “Donne del vino”, esposizione che rientra nel programma del Comune di Firenze “Territori, cultura e arte del vino a Palazzo Vecchio”, un insieme di iniziative collaterali del G20 dell’Agricoltura.



Strettamente connessa ai temi della riunione internazionale, la personale di Elisabetta Rogai aggiunge un tocco di arte e creatività al programma di incontri organizzati con l’associazione delle Donne del Vino e testimonia fino a che punto arte e vino possono incontrarsi, toccarsi e fondersi fino a diventare complici di un successo che, grazie alla poliedrica attività dell’artista, ha portato il nome di Firenze in tutto il mondo.



L'esposizione, a ingresso libero, resterà fino al 18 settembre nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio e sarà visitabile nei seguenti orari: tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19 (il giovedì dalle ore 9 alle ore 14).



Ilaria Biancalani

