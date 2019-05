Empoli, 13 maggio 2019 - La Dama di birra, attesissima manifestazione come sempre di casa a Empoli, è pronta a fare tappa anche quest'anno alla casa del popolo di Corniola. Lì è pronta a scattare la tre giorni dedicata a una delle bevande più amate. Si comincia giovedì 23 maggio per proseguire no stop fino a sabato 25.

Tre serate, dalle 21.30 a mezzanotte e mezzo, per trascorrere qualche ora in buona compagnia, tra buon cibo e ottima musica. Il programma è già stato messo nero su bianco e chi vuole può consultarlo on line anche sul sito web del Comune di Empoli cliccando su empoli.gov.it.

Protagonisti della data di apertura saranno i Trimad con il loro concerto di musica punk’n’ roll alla toscana, seguiti da the Sbrothers dj set, pronto con i suoi dischi a far divertire i presenti. La sera successiva spazio a una serata afromania con i dj Meo, Pery e Fattori, dalle discoteche della Romagna. Sul palco creatori, produttori storici della ‘Musica afro’.

Il gran finale, in cartellone sabato, vedrà in scena i Giguywassa, un’opportunità imperdibile per ballare al ritmo delle percussioni e di balli originari dela Costa d’Avorio e non solo. A chiudere la serata ci penserà poi dj Skawalker. Insomma, la 29ª edizione della Dama di birra si annuncia più vivace che mai, senza dimenticare che, come tradizione vuole, ogni sera, sarà aperta la le sarà possibile giocare all’immancabile dama di birra con pedine bevibili.