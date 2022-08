Sagre in Toscana, la guida per ferragosto e dintorni

Firenze, 10 agosto 2022 - Ferragosto è il clou dell'estate e le sagre sono l'appuntamento per eccellenza di chi è in vacanza. Ecco una guida provincia per provincia con una selezione dei migliori appuntamenti in Toscana .

Per segnalazioni di eventi: [email protected]

A Faltona , frazione di Talla, dal 13 al 15 agosto spazio alla sagra degli gnocchi con patata bianca. Si cena dalle 19:00 e a Ferragosto si pranza anche dalle 12,30, su prenotazione al 331.4221180.

A Cortona dal 12 al 15 agosto la tradizionale sagra della bistecca è aperta dalle 17 alle 24.

Sagera del tartufo a Chiusi della Verna da sabato 13 a mercoledì 17 agosto. Stand al parco Macchini aperti dalle 19, domenica e il 15 agosto anche a pranzo dalle 12.

La sagra della bistecca di Galleno (Fucecchio) è un evergreen: la 51esima edizione si tiene al campo sportivo tutte le sere dalle 20 fino al 15 agosto, ingresso a offerta fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria al 340.9553758. Tutte le sere dalle 21,30 musica dal vivo per il ballo.

La sagra del tortello a Sagginale (Borgo San Lorenzo) si tiene fino al 15 agosto, la sera a cena e la domenica e il 15 anche a pranzo.

A Vicchio per tutto agosto dal giovedì alla domenica appuntamento con la festa della ficattola e del cinghiale al Lago Viola. Non mancano i tortelli di patate del Mugello. Il sabato sera c'è anche il piano bar. Sabato, domenica e festivi aperta anche a pranzo. Prenotazioni al 350.1933619 o al 366.1500599.

A Palazzuolo sul Senio dal 13 al 15 agosto si tiene la s agra del cinghiale alla Casa del Villeggiante. Stand aperti sabato dalle 18 e domenica e ferragosto dalle 11 alle 18.30.

A Sassofortino ( Roccastrada ) la sagra del maccherone si tiene dal 12 al 15 agosto nel parco della Fonte di Vandro, aperta dalle 19,30, la domenica e a ferragosto anche a pranzo.

Sant'Andrea al Civilesco ( Magliano in Toscana) ospita dal 9 al 18 la sagra del baccalà.

Sempre a Magliano, ma nella frazione di Montiano , la sagra d'estate torna dal 10 al 19 agosto. Stand aperti dalle 19,30.

Dal 13 al 15 agosto a Roccalbegna la sagra del biscotto salato è aperta tutti i giorni a pranzo dalle 12,30 e a cena dalle 19,30. Oltre al biscotto si degustano specialità come la zuppa di fagioli e l'acquacotta. Non manca il ballo.

Dal 10 al 15 agosto a Caldana , frazione di Gavorrano, la Festa di Mezz’Agosto è aperta tutte le sere dalle 19.

A Seggiano dal 12 al 16 agosto si tiene la sagra del picio. Stand aperti nel piazzale della scuola dalle 19,30 e la domenica e Ferragosto anche a pranzo dalle 12,30.

Dal 14 al 21 agosto a Marsiliana , frazione di Manciano, la s agra dei pici e dello zafferano è aperta tutte le sere dalle 19,30.

Fino a domenica 21 agosto a Santa Fiora , allo stadio comunale, si tiene la s agra dell’acqua cotta. Aperta solo a cena nei giorni 12, 17 ,18 e 19 agosto mentre dal 13 al 16 e nei giorni 20 e 21 anche a pranzo. Il 16 agosto colazione con la trippata dalle 8,30.

A Castiglione della Pescaia dall'11 al 14 e poi di nuovo dal 19 al 21 "t ortelli e calamari in Ecofesta" agli impianti sportivi in località Casa Mora.Si mangia dalle 19, a seguire si balla.

A Sorano dal 10 al 24 agosto si tiene la sagra del prosciutto e del formaggio soranese. Stand aperti dalle 12,30 e poi due turni a cena, dalle 19,30 e dalle 21.

Ad Alberese , frazione di Grosseto, dal 12 al 28 agosto si tiene la festa della carne maremmana. Appuntamento al campo sportivo "Francioli" dalle 19,30.

Dall'11 al 15 agosto a Collesalvetti si tiene la sagra del cinghiale, nella frazione di Colognole. Si mangia dalle 19,30.

Dal 10 al 15 agosto a Donoratico (Castagneto Carducci) la sagra del pesce. Si mangia tutti i giorni a pranzo dalle 12,30 e a cena dalle 19,30.

Nella frazione di Aquilea, zona Ponte a Moriano, dal 12 al 15 agosto si tiene la sagra della zuppa, a partire dalle 19.

A Sassi di Molazzana il 14 e 15 agosto la sagra del gattonero propone specialità locali. Aperta a cena dalle 19 e a Ferragosto anche a pranzo dalle 12.

A Spianate (Altopascio) la sagra della polenda a palle si tiene fino al 15 agosto dalle 19,30. Prenotazioni al 334.7901020.

Barga ospita la sagra del pesce e delle patate, fino al 16 agosto allo stadio comunale. Aperto dalle 19,30. Per l'asporto di questo speciale fish&chips telefono 375.7912097.

Come ogni anno Bozzano ospita la sagra della pupporina e del tordello, fino al 15 agosto. Dopo cena musica dal vivo e tombolone.

A Farnocchia (Stazzema) torna la sagra del magnifico tordello, nei giorni 13, 14 e 15 agosto a partire dalle 19.

Dal 12 al 15 agosto a Marlia si tiene la sagra della Corte, in piazza del Mercato, all'insegna dei prodotti tipici lucchesi.

Tradizionale festa del pesce a Montramito , frazione di Massarosa, dall'11 al 21 agosto in località La Gulfa.

Dal 13 al 15 e poi di nuovo nei giorni 20, 21, 27 e 28 si tiene la festa L'Arca di Noè a Segromigno in Monte , frazione di Capannori. Appuntamento dalle 19 alla p arrocchia di San Michele Arcangelo in Camigliano.

Dal 16 al 30 agosto a Quiesa , frazione di Massarosa, la sagra della bruschetta al parco "Giuseppe del Soldato" tutte le sere dalle 19,45. Non manca la musica.

Imperdibile la sagra del panigaccio di Podenzana , dal 12 al 16 agosto al parco del Gaggio a partire dalle 19.

Da sabato 13 a domenica 15 agosto ad Antona , frazione di Massa, la s agra della frittella di neccio è aperta tutte le sere a cena .

Fino al 28 agosto ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica si tiene a San Miniato , al padiglione del circolo Arci in località La Serra, la sagra del cunigliolo fritto, aperta a cena (anche a ferragosto). Prenotazioni al 339.1639542.

La casa del popolo di Campo ( San Giuliano Terme ) in via Toniolo 123 ospita la sagra degli schiaffoni (tipica pasta fatta a mano) fino al 15 agosto, non mancano brace e bomboloni.

Il giorno di ferragosto a Melo , frazione di Cutigliano, in località Serrettone, la consueta sagra del tortello con la distribuzione dei tortelli dalle 12 in poi. Nel pomeriggio animazione e lancio della mongolfiera.

Dal 12 al 15 agosto a Marliana la sagra " Senti come mi Brace", con la grigliata protagonista assoluta. In piazza la brace accontenterà tutti i gusti. Non mancano giochi, ballo e mercatino.

A Contignano , frazione di Radicofani, la sagra del raviolo si tiene dall'11 al 15 agosto. Stand aperti tutte le sere dalle 19, mentre il 15 e la domenica anche a pranzo dalle 12.