Dieci mercatini in Toscana da visitare nel weekend

Firenze, 17 giugno 2022 - Dieci mercatini in Toscana da visitare nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 giugno. Ecco una guida.

Galluzzo in fiera si tiene domenica 19 giugno in piazza Acciaioli nell'omonima frazione di Firenze. Sui banchi artigianato, enogastronomia, abbigliamento. Orario: 8-20.

Tradizionale appuntamento in piazza Indipendenza a Firenze con Indipendenza Antiquaria, sabato e domenica, come ogni terzo fine settimana del mese. Ultimo appuntamento prima della pausa estiva, il ritorno poi a settembre. Come sempre si trovano articoli amatissimi da chi cerca piccolo antiquariato e collezionismo. Orario: 8,30-19,30.

Piazza Santo Spirito a Firenze ospita domenica la consueta Fierucola della terza domenica del mese. Questo giugno la Fierucola è dedicata alle api: come sempre tutto all'insegna del bio.

Domenica 19 giugno a Prato si tiene Mercatale viva, il mercatino creativo e d'occasione che si svolge a frequenza mensile nell'area pedonalizzata di piazza Mercatale, dalle 9 alle 18.30. Una quindicina di operatori, fra cui collezionisti privati e svuotacantina, proporranno oggettistica, piccolo antiquariato, vintage, accessori di seconda mano. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Mercatini Indipendenti.

Tutti i sabati fino a settembre compreso il Mercatino del Vintage anima il centro storico di Aulla (Massa Carrara), dalle 8 in poi: usato e antiquariato sui banchi della Lunigiana.

A Siena L'angolo del Collezionista si tiene domenica 19 in piazza del Mercato: come ogni terza domenica del mese, dalle 9 alle 17, sui banchi si trovano vintage, collezionismo e antiquariato.

A Sarteano (Siena) domenica spazio al mercato dell’hobbistica e dell’artigianato che si tiene ogni terza domenica del mese fino a settembre, per tutto il giorno in centro storico.

Sabato 18 e anche il successivo a Tognazza (Monteriggioni, Siena) si tiene il Mercatale della Valdelsa dalle 9 alle 13. Sui banchi specialità agroalimentari della zona e prodotti di stagione.

Il mercatino del riuso si tiene a Pisa domenica 19 in via Paparelli dalle 8 alle 19. Ad accompagnare i banchi che incentivano il recupero di oggetti che altrimenti andrebbero perduti c'è anche la possibilità di mangiare qualche gustoso cibo di strada ai food truck.

Frutta e verdura di stagione, specialità del territorio ma solo bio: sabato 18 a Marina di Cecina (Livorno) torna il Mercato bio a Km 0. Si parte alle 8 fino al primo pomeriggio in viale Galliano.