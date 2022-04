Teatro, libri e gusto: cosa fare in Toscana, Umbria e La Spezia fino al 10 aprile

Firenze, 4 aprile 2022 - Da Simone Cristicchi a Tosca passando per il compositore, violoncellista e direttore d'orchestra italiano Andrea Battistoni: la settimana che va dal 4 al 10 aprile è ricca di appuntamenti, dislocati su tutto il territorio della Toscana e dell'Umbria e di La Spezia. E ci sono eventi per tutti i gusti: dal Festival del giallo di Pistoia al Finger Food Festival di Firenze, senza dimenticare mostre e incontri culturali.



Pietrasanta 6 aprile

Al Teatro Comunale di Pietrasanta, il 6 aprile alle 21, va in scena "Paradiso - Dalle tenebre alla luce", il nuovo lavoro teatrale di Simone Cristicchi, attore, musicista, scrittore eclettico che, con questa opera, affronta il poema dantesco con il suo originale, poetico punto di vista. Cristicchi ha scritto l’opera in collaborazione con Manfredi Rutelli ed è co-autore, con Valter Sivilotti, delle musiche originali, oltre a firmare canzoni e regia. A partire dalla cantica dantesca, Simone Cristicchi scrive e interpreta il racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come fiume sotterraneo, attraversano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio, fino a noi.



Empoli 6 aprile

"Morabeza in teatro", la nuova tournée di Tosca, fa tappa al Teatro Excelsior di Empoli il 6 aprile alle 21. Il tour prende il nome dall’omonimo e fortunato ultimo album dell'artista per cui nel 2020 ha ottenuto due Targhe Tenco, miglior interprete di canzoni e migliore canzone con "Ho amato tutto". All'Excelsior di Empoli, Tosca avrà con lei sul palco Giovanna Famulari, brillante polistrumentista (al violoncello, le percussioni e il pianoforte), Massimo de Lorenzi alla chitarra classica, Elisabetta Pasquale al contrabbasso e Luca Scorziello alla batteria, Fabia Salvucci come vocalist.



Firenze 6 aprile

Mercoledì 6 aprile, alle 21, l'ORT (Orchestra della Toscana) propone Andrea Battistoni e Vadym Kholodenko in concerto sul palco del Teatro Verdi di Firenze (via Ghibellina, 99). Il veronese Andrea Battistoni è un talento del podio. La sua carriera ha soltanto sfiorato l’Italia, senza metterci radici, benché nel 2012, a ventiquattro anni, lui abbia battuto un record: è stato il più giovane direttore mai scrittura dalla Scala, dove ha diretto Le nozze di Figaro di Mozart. Poi per una stagione l’ha catturato il Regio di Parma e per qualche altra il Teatro Carlo Felice di Genova. Tuttavia adesso il suo regno è in Giappone, da bacchetta principale della Filarmonica di Tokyo. L’ORT lo chiama per un programma tutto centrato sul Novecento, il che non può che attagliarsi a uno come lui che, una volta posata la bacchetta, non vede l’ora di gettarsi a capofitto nella composizione.

Firenze 8-10 aprile

Hamburger di canguro e Angus irlandese, ma anche arrosticini abruzzesi, stigghiola siciliana, puccia salentina col polpo, lampredotto, mozzarelle dop e tante altre prelibatezze, da venerdì 8 a domenica 10 aprile all’Ippodromo del Visarno di Firenze per il "Finger Food Festival", rigorosamente a ingresso libero. Immersi nel giardino del Visarno, tre giorni in cui leccornie della tradizione incontreranno prodotti dop/igp e da filiera corta, oltre a prelibatezze da altri continenti (anche vegane, vegetariane e senza glutine). Orari: venerdì 18-24, sabato e domenica 12-24.



Lucca 7 aprile

È in corso al Palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (Piazza San Martino 7), la mostra "Alfredo Catarsini: dalla darsena alla Linea gotica. Paesaggi, figure e grandi composizioni pittoriche (1917 – 1945)", prima, grande retrospettiva dedicata ai primi 30 anni d’arte del maestro viareggino che prosegue fino a domenica 8 maggio. Parallelamente alla mostra ha preso il via un ricco programma di incontri culturali: il prossimo è in programma il 7 aprile alle 17,30 con ingresso libero, quando il critico d’arte Lodovico Gierut, lo scultore Renzo Maggi e la presidente della Fondazione Alfredo Catarsini 1899, Elena Martinelli, incontreranno i ragazzi delle scuole partecipanti alle iniziative intorno al “Premio Catarsini 2022”.



Perugia 7 aprile

Giovedì 7 aprile alle 21, al Teatro Morlacchi di Perugia, va in scena lo spettacolo “Verso la specie”, ballo della Compagnia Mora di Claudia Castellucci, drammaturga, coreografa e didatta, co-fondatrice della Societas Raffaello Sanzio – una delle più significative compagnie italiane riconosciute a livello mondiale – e insignita nel 2020 del Leone d’Argento alla Biennale di Venezia. Sul palco cinque danzatori: Sissj Bassani, Silvia Ciancimino, René Ramos, Francesca Siracusa, Pier Paolo Zimmermann, con la musica di Stefano Bartolini.



Terni 8 aprile

Nell'ambito della rassegna "Visioninmusica", venerdì 8 aprile alle 21 al Teatro Secci di Terni, la "Colours Jazz Orchestra", big band che raduna musicisti umbri e marchigiani propone un progetto mainstream incentrato sugli standard più acclamati del “The Great American Songbook”. La formazione comprende cinque sax, quattro trombe, quattro tromboni e ritmica (chitarra, pianoforte, contrabbasso, batteria) con l’aggiunta del trombone del direttore Massimo Morganti.



Massa Marittima (Grosseto) 9 aprile

A Massa Marittima il mese di aprile è dedicato a “Maremma Novecento“, un ciclo di eventi sulla Resistenza e il lavoro nelle miniere delle Colline Metallifere, con un particolare focus sulla storia di genere, promosso dal Comune, con i suoi musei, in collaborazione con la cooperativa sociale Zoe. Il primo appuntamento è sabato 9 aprile, alle 15, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii”, dal titolo “Presenze femminili: associazionismo e lavoro delle donne a Ribolla e a Bagnoli”, con l’intervento di Barbara Solari dell’Isgrec e di Renata Pepicelli dell’Università di Pisa. Dopo la conferenza seguirà la visita al Museo della miniera, sul tema “Le donne e la miniera”. L’evento è gratuito.



La Spezia 9 aprile

Al Museo Civico “Amedeo Lia” di La Spezia è in corso la mostra “La Madonna Lia. Gli allievi di Leonardo a Milano”, a cura di Andrea Marmori e Francesca Giorgi. L’esposizione, promossa dal Comune della Spezia, si focalizza sul celebre dipinto eseguito da Francesco Galli, detto Napoletano, per il duca Ludovico Sforza. L’opera, donata dal collezionista Amedeo Lia alla Pinacoteca del Castello Sforzesco di Milano nel 2007, fa ritorno alla Spezia, nell’ambito di una mostra che raccoglie anche altri capolavori, tanto provenienti da Milano quanto facenti parte della Collezione Lia, ad illustrare l’ambiente culturale che Leonardo trova al suo arrivo a Milano e a dimostrazione degli esiti del suo straordinario, illuminante insegnamento. Sabato 9 aprile alle 10 è prevista la visita guidata alla mostra per non udenti a cura di Francesca Giorgi e Roberta Petriglieri interprete Lis.





Pistoia 8-10 aprile

Dall’8 al 10 aprile torna a Pistoia la XII edizione del Festival del Giallo, nello scenario della Biblioteca San Giorgio, una tre giorni rivolta agli appassionati del settore, ma non solo. Venerdì 8 aprile l’inaugurazione ufficiale della manifestazione alle 17,30, nella sala Maggiore del Palazzo Comunale, poi alle 18 l’incontro “Le donne investigatrici nella realtà, nella letteratura e nelle fiction” con Olimpia Abbate Questore di Pistoia, Agnese Pini direttrice del quotidiano “La Nazione” e Gabriella Genisi scrittrice. Sabato 9 alla Biblioteca San Giorgio aprirà la mostra “Prime e Rare Edizioni Italiane su Sherlock Holmes”, realizzata con materiale proveniente dalla collezione di Gabriele Mazzoni, uno dei più importanti collezionisti al mondo sul detective inglese. Domenica 10, dalle 15, sono in programma una serie di incontri con gli autori tra cui quello con Gigi Paoli che presenterà l'ultimo libro “Diritto di sangue” (Giunti).